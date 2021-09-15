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中科18歲轉大人！今年營業額可望提前突破兆元大關

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
中科18歲轉大人！中科管理局長許茂新說，園區營業額可望提前突破兆元大關。記者宋健生/攝影
中科18歲轉大人！中科管理局長許茂新說，園區營業額可望提前突破兆元大關。記者宋健生/攝影

中科管理局長許茂新今(15)日表示，中科在疫情之下仍逆勢締造亮眼成績，上半年營業額4,827.92億元、年增11.4%。他樂觀預期，隨著疫情趨緩，

第4季旺季可期，今年中科營業額可望正式突破兆元大關。

據了解，竹科是在2004年突破兆元大關，前後歷經24年，中科提前在後年即破兆，表現亮眼。

中科管理局統計，今年上半年中科園區營業額累計4,827.92億元，較去年同期增加497.35億元、成長11.4%；今年上半年出口額2,800.48億元，較2020年同期增加342.9億元、成長13.9%。

就園區主要產業分析，積體電路產業受惠於5G、AI、車用電子及高效能運算需求持續增加，使營業額成長6.3%；光電產業連續三年衰退後，在宅經濟、遠距商機等需求強勁及面板漲價等因素帶動下，營業額大幅成長35.4%。

精密機械產業則因歐美家庭裝修需求增加，營業額成長21.1%；生物技術產業因疫情核酸檢測需求仍強勁，檢測產品銷售暢旺，營業額成長13.5%。

值得注意的是，中科今年前八月累計引進17家高科技廠商，再加計6家增資案及擴廠案，總投資額達1,828億元，較去年同期成長三倍。其中矽品二林園區850億元設廠案，是上半年最大投資案，另有一家科技大廠擴廠案，投資額亦有586億餘元。

截至今年8月底，中科已引進229家國內外高科技廠商，計畫投資額逾2兆2,800億元，園區就業人數合計5萬1,339人。

展望今年下半年，許茂新說，各國逐步放寬防疫封鎖措施，終端需求持續回溫，全球景氣穩定成長，遠距商機、5G應用、車用電子、高效能運算等新興科技應用需求持續擴展。

另外，晶圓代工等相關產業鏈產品訂單需求持續暢旺，促使園區半導體、光電、精密機械等產業出口成長，在疫情沒有大規模影響製造業產能之下，可望持續推升中科營業額再創新高，正式邁向兆元產業園區。

中科今年上半年各產業營業額概況。中科管理局提供
中科今年上半年各產業營業額概況。中科管理局提供

中科 疫情

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