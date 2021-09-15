信紘科鹼性機能水 獲獨家供應先進封裝製程

信紘科（6667）近年來積極擴大綠色製程相關業務於半導體市場的占有率表現，不僅鹼性機能水已於前段黃光製程協助客戶優化EUV（極紫外光）曝光後清洗，業務市場版圖再下一城，已成功於今年驗證並通過國際半導體大廠Golden認證，獨家供應給先進封裝製程的客戶，並小量出貨，將搭配清洗主設備商出貨，未來營運更上一層樓。

信紘科表示，受惠於半導體產業持續朝向第三代半導體、先進製程等技術持續進程，將使得晶圓線距更小，製程挑戰加劇，信紘科採用高濃度氣體溶入水的機能水則成為未來半導體產業發展的主流，其自行開發之鹼性機能水，主要係運用獨特氣液相混和技術將氣體高效分散並溶入水中，協助客戶提高製程清洗效率，亦減少習用化學品的使用量，讓客戶在先進製程上發揮節能環保的功能轉型綠色製程，解決半導體產業長年來高汙染廢液的痛點。

信紘科強調，全新製程機能水設備已布局重要專利，加上設備穩定度、精準度與安全性高，以及在地化即時解決客戶問題的專業服務能力，信紘科將手握先進製程設備工程的實績，把握未來製程機能水設備需求成長的市場商機。

信紘科截至今年前8月合併營收為新台幣10.82億元、年增18.41％，展望2021年，信紘科對於今年整體營運成長表現深具信心。除了高科技產業製程之廠務供應系統因竹科晶圓廠、南科先進製程廠等全力趕工新廠的建置及產能擴充，挹注信紘科下半年在進入設備裝機階段，機台也陸續展開測試，整體施作工程如預期進度，推進營運表現保持良好動能。

另一方面，高科技產業製程之廠務供應系統整合中「拆移機服務工程」自去年起擴增氣體拆移機工程新業務服務後，化學、氣體拆移機工程服務的需求齊步明顯較去年同期成長，明年將持續拓展於先進客戶的市占率表現，並透過工項多元化，拓展客戶群，為未來營運增添新一波成長動能。