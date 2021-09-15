大摩：台積電及力積電最快第4季會被砍單

馬來西亞為汽車及伺服器供應鏈的主要瓶頸，雖然封測廠產能低迷。但摩根士丹利表示，整體半導體需求可能被高估了，已看到智慧型手機、電視及電腦半導體需求轉弱，LCD驅動IC、利基型記憶體及智慧型手機感測器庫存會有問題，預計台積電（2330）及力積電等代工廠，最快今年第4季會發生訂單遭到削減。

摩根士丹利表示最新報告表示，全球晶片封測14%產能位於馬來西亞，尤其是德州儀器（TI）、意法半導體（STM）、安森美（ON Semi）及英飛凌（Infineon）等來自美歐IDM廠的產能。受到新冠肺炎疫情影響，馬來西亞封測工廠6月開始實施部分封鎖，9月為止的產能利用率平均僅47%，導致下游廠商繼續超額下訂PMIC、MOSFET及MCU ，所以不斷傳出晶片短缺。

摩根士丹利與後端供應商談過後，供應商預期馬來西亞的晶片產能可在11月及12月可明顯有所改善。

摩根士丹利說，因為受到馬來西亞影響，中國大陸汽車及電動車產能仍受到車用晶片短缺的衝擊；伺服器產能也受到特定電源IC的限制，如來自德州儀器、萬有半導體（AOS）及安森美的電源IC，這將進一步壓第4季伺服器DRAM的價格。但馬來西亞如封鎖，全球汽車及伺服器產能可望恢復。

整體半導體需求可能被高估了，摩根士丹利說，已看到智慧型手機、電視及電腦半導體需求轉弱，LCD驅動IC、利基型記憶體及智慧型手機感測器存在庫存問題，預計台積電及力積電等代工廠，最快會在今年第4季會發生訂單遭到削減。