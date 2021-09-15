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美系外資看好智邦營運 目標價看336元
美系外資出具對網通大廠智邦（2345）最新研究報告指出，看好該公司在下半年可望將成本轉稼客戶、再加上看好該公司未來兩年400G產品的銷售量將超越100G，有利智邦未來營運成長，因此重申智邦目標價336元、評等維持加碼。
該美系外資指出，智邦今年以來400G產品與100G產品的需求仍然強勁，但上半年由於零組件供給受到限制，略為影響出貨，不過，外資法人預計，智邦第四季營收會設定與第3季持平的目標，而成長空間則取決於零組件的供應狀況。
美系外資表示，智邦目前面對最大的挑戰就是零組件供應短缺，包括IC晶片、MOSFET、MCU和晶體零組件等，且該問題恐到2022年第2季前都無法緩解。
不過，該美系外資也指出，智邦目前在400G產品周期僅剛開始，後續也將繼續與客戶合作開展新項目，今年的收入貢獻是個位數，明年將達雙位數，且兩年後400G的銷售量將力拚超越100G，將有助該公司營運成長。
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