中科上半年出口成長13.95% 估今年營業額可望破兆

中科管理局上半年營業額出爐，雖有旱災加疫情，營業額仍達4827.92億元，較去年同期增加497.35億元，成長11.48%；出口額2800.48億元，較去年同期增加342.9億元，成長13.95%。

局長許茂新指出，若接下來第四季一切順利，疫情不要再嚴竣，今年全年營業額將可從原本預期的9954億元進一步破兆，成為台灣第二個營業額破兆的科學園區，距園區成立僅18年，較竹科24歲破兆還要更快。

就主要產業分析，積體電路產業受惠於5G、AI、車用電子及高效能運算需求持續增加，使營業額成長6.35%；光電產業在連續3年衰退後，在宅經濟、遠距商機等需求強勁及面板漲價等因素帶動下，營業額大幅成長35.48%；精密機械產業則因歐美家庭裝修需求增加，營業額成長21.18%；生物技術產業因疫情核酸檢測需求仍強勁，檢測產品銷售暢旺，營業額成長13.58%。

中科2021年上半年計引進高科技廠商11家，主要以精密機械及生物技術各4家最多，光電、積體電路及電腦周邊各1家，投資額32.54億元，再加計增資案4.3億元及擴廠案1,180億元，投資總額1216.84億元。

截至6月底，已引進225家國內外高科技廠商(包含44家外商)，計畫投資額逾2兆2200億元。亮點廠商包括以光達感測等技術領先業界的昇煒科技、研發機械手臂力量控制器之博府智造、具備微創手術導航系統等關鍵技術的瑞鈦醫療器材、研發精密密封元件之謙鎰實業，以及研發好孕晶片帶來「生機」的好孕行生醫等公司。

另外，面對56年來最嚴峻的旱象，積極整備加速抗旱2.0計畫挹注移動式RO淨水設備，總計省下約600萬噸自來水用量，順利協助廠商度過旱災危機，也是今年一大成就。