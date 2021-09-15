台積電操刀蘋果A15新晶片 五效能大增傳價格凍漲
蘋果在美國時間14日發表系列新品，其中iPhone 13系列的核心處理器A15仿生晶片採用5奈米製程，至少有五大效能提升。業界傳出，應是台積電（2330）5奈米增強版，其中電晶體已較前代大增27%以上，整體效能大增，且因長約合作之下外傳除年初銷貨折讓3%取消外、整體生產價格仍凍漲，惟台積電一向不評論單一客戶產品訊息。
業界則分析，蘋果一向是台積電先進製程技術的早期採用者，且多在2年前談定新設計走向，並以長約展開合作。
依據蘋果釋出規格顯示，五大效能提升包含A15電晶體數量可高達150億個電晶體，相較A14的118億個電晶體，年增27.1%，第二AI operations 效能在相同核心下運算能力提升至每秒15.8兆次，年增43.6%，同時CPU、GPU升級外，系統快取能力同步兩倍升級。
另外iPhone 13 和 iPhone 13 Mini 採用四核心GPU， 但 iPhone Pro 和 iphone 13 Pro Max 則採五核心GPU，此外目前新機預購在美國搭配電信方案、舊換新等最低月付16.64美元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言