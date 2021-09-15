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台積電操刀蘋果A15新晶片 五效能大增傳價格凍漲

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導
蘋果A15仿生晶片規格升級。圖：翻攝自蘋果發表會
蘋果A15仿生晶片規格升級。圖：翻攝自蘋果發表會

蘋果在美國時間14日發表系列新品，其中iPhone 13系列的核心處理器A15仿生晶片採用5奈米製程，至少有五大效能提升。業界傳出，應是台積電（2330）5奈米增強版，其中電晶體已較前代大增27%以上，整體效能大增，且因長約合作之下外傳除年初銷貨折讓3%取消外、整體生產價格仍凍漲，惟台積電一向不評論單一客戶產品訊息。

業界則分析，蘋果一向是台積電先進製程技術的早期採用者，且多在2年前談定新設計走向，並以長約展開合作。

依據蘋果釋出規格顯示，五大效能提升包含A15電晶體數量可高達150億個電晶體，相較A14的118億個電晶體，年增27.1%，第二AI operations 效能在相同核心下運算能力提升至每秒15.8兆次，年增43.6%，同時CPU、GPU升級外，系統快取能力同步兩倍升級。

另外iPhone 13 和 iPhone 13 Mini 採用四核心GPU， 但 iPhone Pro 和 iphone 13 Pro Max 則採五核心GPU，此外目前新機預購在美國搭配電信方案、舊換新等最低月付16.64美元。

台積電 iPhone 13 Mini

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