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【聯合七十】名廚江振誠的下一步 尋覓台灣料理DNA

被傳和五倍券不發現金有關 台杉投資鄭重澄清

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

五倍券即將上路，但爭議卻不斷，近來更是在Line群組上看到有關台杉投資承包五倍券以及台杉投資掏空國人資產100億的貼圖，不僅傳得沸沸揚揚，台杉投資也接到不少詢問。對此，台杉投資今（15）日表示，「台杉投資不會印刷、承包五倍券的業務」。

台杉投資強調，台杉是專業的創業投資公司，不是印刷廠、承包商，不會承包任何五倍券的業務；且台杉投資的各項投資與活動，都完全公開於台杉投資的官網，沒有所謂「躲在幕後神秘人物」。

台杉投資並指出，四年來專注於投資業務，每件投資案都經過嚴謹的法務、財務調查，以及外部專家顧問的審查，就是希望讓國人看到台灣也能透過創投串接與國際級創投及國外優質、前瞻的新創公司合作。這四來兩支105億元的基金，已完成34間海內外的投資案，在台杉投資後成功在海內外上市的公司總市值也已經超過1,500億元。另外，也引進了國外七家新創來台落地，更有一間已擇定台灣北部設廠。台杉不但沒有掏空國人資產，而是以專業嚴謹的作為將105億創造出最大效益。

台杉投資表示，唯近來，接獲外界詢問有關部分Line群組中對台杉的指控，已經到了匪夷所思、惡意抹黑的情況，直指：台杉是承包五倍券的公司、聽完就知道為何堅持不發「現金」了、躲在幕後神秘人物。

對此，台杉投資表示，台杉的專業是投資，不是承包商或是印刷廠，且台杉所有的投資組合、活動都公開於台杉投資官網或是台杉投資Taiwania Capital臉書粉絲頁，沒有所謂「躲在幕後神秘人物」。

五倍券 創投

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