快訊

【聯合七十】名廚江振誠的下一步 尋覓台灣料理DNA

SEMI：明年晶圓廠設備支出可望創近千億美元新高

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

SEMI（國際半導體產業協會）於今(15)日公布的最新一季全球晶圓廠預測報告（World Fab Forecast）中指出，在數位轉型與其他新興科技趨勢驅動下，2022年全球前端晶圓廠（front end fabs）半導體設備投資總額將來到近1000億美元新高，以滿足對於電子產品不斷提升的需求，也刷新2021年才創下的900億美元歷史紀錄。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，晶圓廠設備支出將連三年創新高，全球正在見證半導體產業有史以來的罕見紀錄。數位轉型是半導體技術主要驅動力之一，市場將不斷提升對晶片的倚賴，進而大幅推升半導體設備之需求。

2022年大部分晶圓廠投資將集中於晶圓代工部門，支出超過440億美元，其次是記憶體部門，預計將超過380億美元。2022年DRAM與NAND快閃記憶體都將出現大幅增長，可望分別躍升至170億美元和210億美元。Micro/MPU微處理器晶片投資明年將突破近90億美元，離散/功率30億美元，類比則是20億美元，與其他裝置近20億美元。

從地區來看，韓國將是2022年晶圓廠設備支出的領頭羊，達300億美元，其次是台灣的260億美元和中國的近170億美元，日本以將近90億美元的支出位居第四。歐洲/中東地區的80億美元支出僅排在第五位，但該地區預計2022年將出現高達74%的巨幅年度增長。美洲和東南亞兩地區的設備支出則分別將超過 60億美元以及20億美元。

晶圓廠 半導體

延伸閱讀

義隆 首款5G晶片上秀

傳美國晶片供應商 陸續從大陸晶圓廠轉單至台廠

直擊ICEPT 張國平：中國先進封裝材料發展任重道遠

平衡供應鏈 英特爾擬在歐洲建8座晶圓廠

相關新聞

蘋果秋季發表會後 法人按讚台積電、鴻海等供應鏈

蘋果於台灣時間今（15）日凌晨召開秋季新品發表會，台新投顧表示，發表產品包括：iPhone 13系列、iPad、iPad...

蘋果新品登場 鴻家軍早盤股價慶賀

Apple 新品發表會登場，在外資看好鴻海（2317）下，今（15）日鴻海開盤漲幅超過2%，鴻家軍更是成為撐盤要角，包含...

蘋果下挫美股收黑 台股觀察蘋概股表現

蘋果公司（Apple）舉辦新品發表會，但股價下挫1%，成為標準普爾500指數和科技股那斯達克指數的最大拖累者，蘋概股走勢...

鴻海第一代電動車 意外曝光

由鴻華先進委託義大利設計公司打造的電動車，目前已運抵裕隆新店廠，預計十月亮相。近期網友在ＰＴＴ曝光疑似「ＭＩＨ第一代電動...

濫用安卓主宰地位 谷歌遭南韓開罰49億元

南韓反壟斷機關昨天對Google處以二○七四億韓元（約台幣四十九億元）的罰款，理由是Google濫用Andorid作業系...

鴻海、裕隆在歐洲秘密打造 台製電動車曝光

台灣第一輛國人自製的電動車將問世。由鴻海與裕隆兩大集團合資設立的鴻華先進委託國際超跑設計公司，在歐洲秘密打造的第一輛電動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。