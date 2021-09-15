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iPhone 13亮相 遠傳今11點率先開放預購

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

新款iPhone已於台灣時間今（15）日凌晨正式亮相，蘋果一舉發表iPhone 13 mini / iPhone 13 / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max四款新機！遠傳（4904）將於9月24日在全台直營、加盟、德誼及網路門市開賣iPhone 13全系列新機，此外，遠傳網路門市、遠傳心生活APP 將於今（15）日上午11:00起開放iPhone新機線上預約登記。

遠傳指出，新iPhone推出絕美新色天峰藍、粉紅色，除了大幅提升拍照攝影功能與續航力，遠傳特別推出網路門市限定加碼，只要於網路門市登記並申辦成功，即可獲得原廠配件購物金1,000元、「遠傳心生活APP」用戶再送2,000遠傳幣，還有機會將Apple AirPods帶回家，一次帶走最炫5G新機、藍牙耳機及最夯配備。

遠傳friDay購物也將於9月17日與Apple官方同步開放預購iPhone 13全系列，預購前50名就加送mega safe充電器。遠傳friDay購物更將於開賣日當天挑戰最速3小時到貨。

遠傳 iPhone 13 Pro Max iPhone

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