蘋果新品登場 鴻家軍早盤股價慶賀

Apple 新品發表會登場，在外資看好鴻海（2317）下，今（15）日鴻海開盤漲幅超過2%，鴻家軍更是成為撐盤要角，包含廣宇（2328）開盤直逼漲停、乙盛-KY（5243）早盤直接亮燈漲停，鴻準（2354）漲幅也有4.3%，就連正達（3149）早盤也強勢大漲。

法人分析，雖然今年iPhone 13 整體規格升級有限，但仍看好 iPhone 為 5G 換機潮和華為禁令主要受惠者，且在價格持平的誘因下，預估今年新機出貨量達8,500萬支，年增 8%，而整體出貨量預估則為2.25億支，年增14%; 9至11月為新機出貨高峰，iPhone供應鏈可望受惠於強勁拉貨動能。

iPhone 13登場，外資指出，鴻海第3季營收雖然預估與第2季持平，但將比去年同期年增5%，在看好對即將到來的iPhone新產品推出週期，加上鴻海在雲端服務供應商(CSP) 需求強勁下，維持買進的評等，目標價160元。

外資指出，鴻海在iPhone組裝業務方面，儘管有新進入者，但競爭格局沒有變化。在CSP伺服器和零組件業務將持續貢獻營收下，鴻海獲利表現，預計毛利率將在2022、2023年提高至7-7.5%。鴻海將繼續堅持在電動汽車和半導體業務的輕資產策略。

各界最關注鴻海第3季iPhone的出貨動態，儘管供應鏈面臨挑戰，但iPhone仍步入正軌。外資表示，預計9月收入將隨著iPhone產量的增加而強勁成長，儘管中國大陸最近發生洪水氾濫和新冠肺炎病例增加，但該公司並未發現物流問題。

外資也認為，除了鴻海需要在美國/泰國建立組裝能力外，該公司在半導體和電動汽車業務方面，則均保持輕資產方式，外資認為，這是個好兆頭，有助於持續改善毛利率。外資法人看好鴻海在2023年電動汽車貢獻下，將推動毛利率進一步增長。