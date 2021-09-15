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蘋果秋季發表會後 法人按讚台積電、鴻海等供應鏈

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導
iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max這次提供了4款搶眼色彩，包括石墨色、金色、銀色和全新天峰藍色。（圖：蘋果提供） 黃筱晴
iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max這次提供了4款搶眼色彩，包括石墨色、金色、銀色和全新天峰藍色。（圖：蘋果提供） 黃筱晴

蘋果於台灣時間今（15）日凌晨召開秋季新品發表會，台新投顧表示，發表產品包括：iPhone 13系列、iPad、iPad mini與Apple WatchS7等產品，而未如預期發表的產品為AirPods3。

本次發表會重點為iPhone 13系列，預購日為今年9月17日，發售日為9月24日，其中，外觀與價格大致與前一年相當，全系列搭載N5P製程的A15處理器，電池續航皆有1.5-2小時的提升。

其中，Pro系列支援最高達120Hz自動適應更新頻率為一大亮點。台新投顧認為，iPhone 13系列售價與前一年相當，將有助於iPhone新機銷量，持續看好蘋果第4季年成長幅度將優於中系品牌，相關個股有望受惠，看好台積電（2330）、鴻海（2317）與玉晶光（3406）等供應鏈營運後市表現。

iPhone iPhone 13 台積電 鴻海

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