代工產能受限 傳OLED DDI廠轉向28/22nm工藝
集微網消息，業內消息人士稱，聯詠、敦泰、天鈺、瑞鼎等DDI供應商發現，相較於2020年下半年到2021年初，其供貨能力在2021年下半年進一步受限，這促使他們將產品遷移至採用更先進28/22nm制程的OLED DDI晶片。
據《電子時報》報道，上述人士表示，這是爲了在有限的代工產能下創造最大的利潤。供應商將看到他們的OLED DDI晶片和TFT-LCD TDDI晶片的發貨量在2022年大幅上升，這反過來將給頎邦、南茂等DDI測試大廠更多高端測試服務的機會。
該人士進一步透露，爲了滿足2022年不斷增長的需求，頎邦、南茂等大廠將在2022年繼續專注於擴大高端測試能力，兩家廠商已經向日本設備供應商愛德萬訂購了新的高端測試設備，交付周期從4-6個月不等。
與此相對的是，2021年下半年，由於中國手機廠商的晶片庫存水平竝不低，未來幾個月的銷售前景也不太光明，用於安卓手機的DDI晶片封裝需求並不像預期的那麽強勁。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言