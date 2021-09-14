代工產能受限 傳OLED DDI廠轉向28/22nm工藝

集微網消息，業內消息人士稱，聯詠、敦泰、天鈺、瑞鼎等DDI供應商發現，相較於2020年下半年到2021年初，其供貨能力在2021年下半年進一步受限，這促使他們將產品遷移至採用更先進28/22nm制程的OLED DDI晶片。

據《電子時報》報道，上述人士表示，這是爲了在有限的代工產能下創造最大的利潤。供應商將看到他們的OLED DDI晶片和TFT-LCD TDDI晶片的發貨量在2022年大幅上升，這反過來將給頎邦、南茂等DDI測試大廠更多高端測試服務的機會。

該人士進一步透露，爲了滿足2022年不斷增長的需求，頎邦、南茂等大廠將在2022年繼續專注於擴大高端測試能力，兩家廠商已經向日本設備供應商愛德萬訂購了新的高端測試設備，交付周期從4-6個月不等。

與此相對的是，2021年下半年，由於中國手機廠商的晶片庫存水平竝不低，未來幾個月的銷售前景也不太光明，用於安卓手機的DDI晶片封裝需求並不像預期的那麽強勁。