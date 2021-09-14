電視面板價格 友達：跌至現金成本可能性很小

集微網消息，友達董事長彭双浪表示，液晶電視面板價格跌至現金成本水平的可能性很小，而在產業結搆不斷變化、財務實力日益強勁的背景下，台灣的面板製造商目前對本輪價格下跌的抵抗力大大增強。

digitimes報導指出，自8月下旬以來，液晶電視面板價格大幅下跌，市場研究人員預測9月單價將環比下降10-15美元，且下降趨勢至少會持續到2021年底。

但彭双浪近日在接受digitimes採訪時指出，液晶電視面板經歷了持續時間最長、幅度最大的漲價，目前市場機制敺動的價格調整確實是一個良好的發展，整個市場將變得更健康。他補充說，面板價格很難一路上漲或下跌，需要進行適當調整，使價格回到正常軌道。

彭双浪稱港口擁堵、集裝箱堵塞和運輸成本大幅增加導致了近期液晶電視面板價格暴跌，這些因素也阻止了電視供應商大量採購面板和其他組件。“亞洲和美洲地區的運費價格上漲了近5倍，這對任何企業來說都是一個沉重的成本壓力，更不用說這些貨物可能無法在年底購物旺季前到達。”彭双浪說道。

另外，彭双浪指出由於面板價格持續下跌，電視客戶已放緩訂單步伐，以免遭受庫存價格損失。這反過來又導致了惡性循環，使電視面板價格進一步下跌。目前的價格下跌主要發生在小尺寸和商品電視面板上，它們的價格通常先漲後跌。相比之下，大尺寸和定制高耑面板的價格變化速度較慢。