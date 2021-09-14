傳美國晶片供應商 陸續從大陸晶圓廠轉單至台廠
集微網消息，據業內消息人士透露，美國晶片供應商已越來越多地將訂單從中國大陸的晶圓代工廠轉移，以減輕中美貿易緊張侷勢帶來的潛在風險。
digitimes報導指出，消息人士稱，預計台灣地區的代工廠將從這一趨勢中受益。
“儘管訂單發生了變化，但中國大陸代工廠已經設法讓其他無晶圓廠客戶（主要是中國大陸和台灣地區的客戶）立即填補了美國客戶畱下的產能缺口。”消息人士說道。
消息人士指出，中國大陸代工廠的產能利用率可能成爲整體晶片製造市場需求逆轉的早期指標，目前其產能利用率依舊很高，表明需求依然強勁。
此外，台灣地區快充IC和其他外圍晶片製造商透露，中國大陸代工廠提供的晶圓報價已接近台積電和其他台灣地區同行的報價。
“如果將製造良率、交貨時間和其他服務考慮在內，中國大陸代工廠製造的單個晶片的成本實際上可能高於台廠。”消息人士補充說道。
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