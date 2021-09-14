台灣逐夢太空 十年自製10顆衛星及2顆低軌通訊衛星

我國發展太空計畫已進入第三期，規畫將自製10顆遙測衛星及二顆低軌通訊衛星，並藉此布局太空產業鏈，現階段鎖定低地球軌道衛星地面通訊設備，及衛星關鍵元件。

國家太空中心盤點我國目前可發展的太空元件，包括：衛星電腦、X頻段發射機、衛星導航接收機、MEMS陀螺儀、光學調焦機構、聚焦感測系統、推進器模組、太陽能板展開機構、太空級濾光片、X頻段圓形極化天線等。

行政院核定第三期太空計畫自2019年至2028年，將投入251億元，結合產學界能量將自製10顆衛星。

首先是六枚先導型高解析度光學遙測衛星，亦即「福衛八號」星系，規畫2023至2028年發射。二枚超高解析度光學衛星，亦即「福衛九號」星系，規畫於2026年、2028年發射。二枚合成孔徑雷達衛星，亦「福衛十號」星系，規畫於2027年、2029年發射。經由太空三期自製衛星，將組成完整的衛星星系守護台灣，保障國人生命財產安全。

除了遙測衛星與氣象衛星，我國也同步啟動低軌通訊衛星（B5G）計畫，預計2021到2024年經費投入總額為40億元，太空中心將研製二顆低軌通訊衛星，規畫在2025年至2026年完成發射。

太空中心今（14）日表示，太空三期計畫旨在提升太空技術能量，並且布局我國太空產業。太空技術能量鎖定在高性能遙測衛星、低軌通訊衛星，以及低軌衛星地面通訊設備、衛星關鍵元件。最終目標是要完備我太空產業價值鏈，包括衛星產業、衛星通訊、衛星應用、以及太空新創產業。