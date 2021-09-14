鴻海瞄準東協 與泰國國家石油簽約成立合資公司

鴻海精密（2317）與泰國國家石油股份有限公司（泰國證券交易所代號：PTT，以下簡稱PTT）雙方透過線上儀式簽署合資協議，攜手在泰國打造電動車垂直整合生產據點。合資的電動車製造廠，包括製造生產系統、供應鏈管理和工程研發中心。預估投資10億到20億美元，支持泰國未來能源轉型方向，契合政府推動創新電動車產業的政策，泰國東部經濟走廊（EEC）將是未來潛在設廠據點之一。

泰國副總理暨能源部部長Supattanapong Punmeechaow透過線上方式，參與簽約儀式並給予祝福。

在泰國汽車產業擁抱電動車的趨勢下，鴻海將會把創新產品以及開發平台的資源結合PTT在泰國市場運營優勢，協助當地汽車產業轉向電動車技術，讓泰國的製造業以及經濟發展得以持續面對國際競爭者的挑戰。

PTT總裁兼執行長Auttapol Rerkpiboon先生宣布，這次協議簽署後，雙方將成立一家合資公司。PTT 透過子公司 ARUN PLUS Co., Ltd. (ARUN PLUS) ，結合PTT能源業務及關聯企業，協助開發完整的電動車價值鏈。未來也非常歡迎泰國的製造廠商 (OEM) 參與一條龍式的運營規劃，包括設計、製造、組裝電動車以及生產電池平台、傳動系統和電機等主要部件。 這項長達5到6年的投資計劃，將從設立新的工廠開始，逐步建立生產製造系統、供應鏈管理和工程研發中心，投資金額10至20億美元規模，泰國東部經濟走廊（EEC）地區是未來潛在設廠據點之一。

未來工廠生產整車的能力將會立基於鴻海的先進技術，範圍涵蓋完整的硬體和軟體平台，能顯著縮短設計開發時間，優化電動車製造成本，同時提高電動車的市場競爭力。第一階段規劃2至3年時間，達到年產能5萬輛的製造目標，並在未來擴展到每年15萬輛的產能。

「這次的合作可望帶動國家整體投資，並提升泰國人民的技術能力和職業水平。第一階段成功之後，我們還會進一步擴大投資。因為這不僅有助於提高泰國在世界舞台上的商業潛力，也是響應政府推動電動車的政策和方向，加速電動車產業成為S曲線產業，更推動泰國進一步實現溫室氣體減排目標。」Auttapol Rerkpiboon補充說明。

鴻海董事長劉揚偉表示，創新一直是鴻海的核心價值，PTT 與我們有著相同的 DNA，這也讓我們成為理想的商業合作夥伴。東協電動車市場未來將呈指數型成長，與PTT攜手合作，我們有信心能夠為泰國電動車產業創造無限可能。雙方的合作正進入另一個階段，相信合資企業將進一步推動實現泰國 4.0政策。