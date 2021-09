鴻海與泰國國家石油公司宣布合資 建構東盟電動車樞紐

鴻海(2317)與泰國國家石油股份有限公司(PTT)雙方透過線上儀式簽署合資協議,攜手在泰國打造電動車垂直整合生產據點。泰國副總理暨能源部部長Supattanapong Punmeechaow透過線上方式,參與簽約儀式並給予祝福。

在泰國汽車產業擁抱電動車的趨勢下,鴻海將會把創新產品以及開發平台的資源結合PTT在泰國市場運營優勢,協助當地汽車產業轉向電動車技術,讓泰國的製造業以及經濟發展得以持續面對國際競爭者的挑戰。

PTT總裁兼執行長Auttapol Rerkpiboon宣布,這次協議簽署後,雙方將成立一家合資公司。PTT 透過子公司 ARUN PLUS Co., Ltd. (ARUN PLUS) ,結合PTT能源業務及關聯企業,協助開發完整的電動車價值鏈。未來也非常歡迎泰國的製造廠商 (OEM) 參與一條龍式的運營規劃,包括設計、製造、組裝電動車以及生產電池平台、傳動系統和電機等主要部件。

這項長達5到6年的投資計劃,將從設立新的工廠開始,逐步建立生產製造系統、供應鏈管理和工程研發中心,投資金額10至20億美元規模,泰國東部經濟走廊(EEC)地區是未來潛在設廠據點之一。

未來工廠生產整車的能力將會立基於鴻海的先進技術,範圍涵蓋完整的硬體和軟體平台,能顯著縮短設計開發時間,優化電動車製造成本,同時提高電動車的市場競爭力。第一階段規劃2至3年時間,達到年產能5萬輛的製造目標,並在未來擴展到每年15萬輛的產能。

「這次的合作可望帶動國家整體投資,並提升泰國人民的技術能力和職業水平。第一階段成功之後,我們還會進一步擴大投資。因為這不僅有助於提高泰國在世界舞台上的商業潛力,也是響應政府推動電動車的政策和方向,加速電動車產業成為S曲線產業,更推動泰國進一步實現溫室氣體減排目標。」Auttapol Rerkpiboon補充說明。

鴻海董事長劉揚偉表示:「創新一直是鴻海的核心價值,PTT 與我們有著相同的 DNA,這也讓我們成為理想的商業合作夥伴。東協電動車市場未來將呈指數型成長,與PTT攜手合作,我們有信心能夠為泰國電動車產業創造無限可能。雙方的合作正進入另一個階段,相信合資企業將進一步推動實現泰國 4.0政策」