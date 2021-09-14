快訊

25年留不住一個孩子 王嘉納盼：創造部落產業讓孩子回鄉

打不打BNT？7成台中青少年家長「煎熬」未繳同意書

威剛品牌XPG推SPECTRIX D50 ROG認證DDR4超頻記憶體

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

全球記憶體模組及快閃記憶體品牌威剛科技（3260）旗下電競品牌 XPG 於今（14）日發表與 ROG 聯名推出的 SPECTRIX D50 ROG-CERTIFIED DDR4 超頻記憶體，該產品與ROG Intel DDR4系列主機板隨插即超頻的相容性，能輕鬆突破 3600MHz 頻率速度。

威剛表示，延續深受玩家大獲好評的 XPG SPECTRIX D50 Xtreme 設計風格，單線條刻畫出的簡約造型搭配最高品質的製造工藝，背面的 ROG CERTIFIED 認證標籤更代表著能與 ROG Intel DDR4 系列主機板隨插即超頻的相容性，能輕鬆突破 3600MHz 頻率速度。除此之外，SEPCTRIX D50 ROG-CERTIFIED 也支援 ROG AURA SYNC 的燈光控制，可與 ROG 主機板進行光效同步的控制，不論喜好低調或多彩絢麗的玩家們皆能盡情馳騁電競戰場。

SPECTRIX D50 ROG-CERTIFIED DDR4超頻記憶體是XPG與ROG兩大電競品牌合作推出專為 ROG Intel DDR4 系列主機板所調教並具備隨插即自動超頻的功能，讓不黯超頻的 ROG 玩家無需煩惱進入 BIOS 進行超頻設定，插入即自動從原本的 3600MHz 增加 5% 達到 3733MHz 的超頻速度，讓 ROG 玩家擁有比市場上同級的 3600MHz 超頻記憶體更快速的運算效能。

威剛表示，擁有 ROG 認證的 SPECTRIX D50 ROG-CERTIFIED DDR4 超頻記憶體，是 XPG 超頻實驗室以相容性最佳的DDR4 3600MHz 時脈為基礎，將嚴選出的高品質顆粒打造，與 ROG 電競團隊合作調教後，並通過各項嚴格的 ROG 超頻測試、相容性測試，能完美相容於 ROG 的 Intel® DDR4 主機板。除了內建為 ROG Intel 主機板的隨插即超頻功能外，也相容於支援 Intel XMP 2.0 自動超頻功能的其他主機板，只要在 BIOS 中載入設定，即可輕鬆一鍵超頻。

ROG 超頻 威剛

延伸閱讀

十銓強 攻工控電競業務

華碩下半年旗艦手機ROG Phone 5s 15日起電信開賣

Intel將在歐洲擴大建廠 預期車用晶片市場2030年有5倍成長

華碩全新電競潮品「ROG SLASH」首波推出6款風格獨具背包、帽款

相關新聞

友達85吋4K電競電視面板 獲2021中科創新產品獎

友達光電（2409）今（14日）宣布其85吋4K 240Hz高刷新率電競電視面板榮獲2021年「科技部中部科學園區優良廠...

全台首例數位內容BOT簽約 柯文哲：打造全國指標案例

全台首例以「數位內容產業」為主軸的「北市數位內容創新中心BOT案」，今天正式簽約。台北市長柯文哲表示，內科目前產值約四兆...

鴻海科技日將登場 MIH第一代電動車疑提前曝光

鴻海（2317）旗下鴻華先進將在10月18日鴻海科技日，展出MIH平台首款電動車，但是近期有網友在PTT曝光疑似「MIH...

Gogoro傳將借殼在美上市 正與SPAC洽談合併

彭博資訊今（14）日報導，消息來源透露，台灣專精電池交換技術的電動機車新創公司Gogoro，正在與特殊目的收購公司（SP...

詮鼎推出Vanchip的WiFi 6射頻前端解決方案

IC通路大廠大聯大控股（3702）今日宣布，其旗下詮鼎推出基於唯捷創芯半導體（Vanchip）VC5755的WiFi 6...

高通及聯發科4G手機晶片缺貨 紫光展銳趁勢卡位超越海思

根據市調機構發布最新調查報告，受到高通與聯發科4G手機應用處理器（AP）缺口大且交期長，紫光展銳成替代選擇，預期今年下半...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。