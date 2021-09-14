威剛品牌XPG推SPECTRIX D50 ROG認證DDR4超頻記憶體

全球記憶體模組及快閃記憶體品牌威剛科技（3260）旗下電競品牌 XPG 於今（14）日發表與 ROG 聯名推出的 SPECTRIX D50 ROG-CERTIFIED DDR4 超頻記憶體，該產品與ROG Intel DDR4系列主機板隨插即超頻的相容性，能輕鬆突破 3600MHz 頻率速度。

威剛表示，延續深受玩家大獲好評的 XPG SPECTRIX D50 Xtreme 設計風格，單線條刻畫出的簡約造型搭配最高品質的製造工藝，背面的 ROG CERTIFIED 認證標籤更代表著能與 ROG Intel DDR4 系列主機板隨插即超頻的相容性，能輕鬆突破 3600MHz 頻率速度。除此之外，SEPCTRIX D50 ROG-CERTIFIED 也支援 ROG AURA SYNC 的燈光控制，可與 ROG 主機板進行光效同步的控制，不論喜好低調或多彩絢麗的玩家們皆能盡情馳騁電競戰場。

SPECTRIX D50 ROG-CERTIFIED DDR4超頻記憶體是XPG與ROG兩大電競品牌合作推出專為 ROG Intel DDR4 系列主機板所調教並具備隨插即自動超頻的功能，讓不黯超頻的 ROG 玩家無需煩惱進入 BIOS 進行超頻設定，插入即自動從原本的 3600MHz 增加 5% 達到 3733MHz 的超頻速度，讓 ROG 玩家擁有比市場上同級的 3600MHz 超頻記憶體更快速的運算效能。

威剛表示，擁有 ROG 認證的 SPECTRIX D50 ROG-CERTIFIED DDR4 超頻記憶體，是 XPG 超頻實驗室以相容性最佳的DDR4 3600MHz 時脈為基礎，將嚴選出的高品質顆粒打造，與 ROG 電競團隊合作調教後，並通過各項嚴格的 ROG 超頻測試、相容性測試，能完美相容於 ROG 的 Intel® DDR4 主機板。除了內建為 ROG Intel 主機板的隨插即超頻功能外，也相容於支援 Intel XMP 2.0 自動超頻功能的其他主機板，只要在 BIOS 中載入設定，即可輕鬆一鍵超頻。