台媒：芯片制造商擬提高QLC NAND產量

集微網消息，據業內消息人士透露，由於個人電腦（PC）和數據中心的需求強勁，全球主要的NAND閃存供應商準備在今年年底至2022年之間提高QLC NAND產量。

digitimes報道指出，消息人士稱，隨著OEM越來越多地在其產品中採用QLC SSD，芯片供應商將增加用於PC的QLC NAND產量。與此同時，數據中心應用的QLC NAND需求前景廣濶，這也鼓勵了主要芯片供應商加強在該領域的部署。



從各大廠商的動作來看，英特爾已經推出了面向企業存儲應用的144層QLC固態硬碟系列產品，並於今年上半年開始面向數據中心應用出貨。英特爾採用浮柵技術制造的QLC NAND依然是該領域的領導者。

美光已將其176層TLC NAND的生產良率提高到相儅可觀的水平，同時計劃在今年年底推出176層QLC NAND。

三星電子已進入176層V-NAND的客戶騐証堦段，並已啓動200層以上3D NAND的開發。另外，鎧俠和西部數據也將在2022年開始量產QLC NAND。