疫情改變學習方式 Hami書城月讀包用戶閱讀時間創新高

疫情改變學習方式，Hami書城月讀包用戶閱讀時間創歷史新高，中華電信表示，迎接新學期新挑戰，中華電信挺學生族群，推出多元的行動學習防疫好康活動，Hami書城贈500元開學購書金，而「新加值嚴選好禮方案」前2個月只要19元優惠價，可選擇「i聽聽」體驗徐薇英語主題片單，或可搭配「Hami Pass」享受Dr.eye雲端版、Dr.eye雲端版日語通、CNN互動英語等學習資源。

中華電信表示，長期受學生族群青睞，亞洲最具影響力的聲音社群品牌KKBOX，同步加碼回饋，活動期間中華電信行動客戶不限方案完成申租KKBOX服務，享Hi-Life VIP商品優惠券，可折抵或兌換咖啡、冰品等好禮，數量有限，送完為止；再週週抽BALMUDA Air Engine空氣清淨機（市價8,990元）。

依中華電信統計，Hami書城月讀包用戶的閱讀時間在疫情期間創新高，其中以電子雜誌閱讀時間成長22%最多，其次為報紙。迎接開學季，Hami書城推出中華電信獨家優惠，成為中華電信會員，登入即送500元購書金活動，包括多益考試、快速記憶、筆記術。

此外，因應孩童及青少年在校獨自使用手機或與同儕交流，可能提高誤入色情、暴力等不良網站之風險，中華電信表示，針對「色情守門員行動版」服務提供多項優惠，除首度推出30天免費體驗方案，10月31日前申辦月租或年約方案，再享便利商店購物金、Hami Point、免費行動上網量等好禮。