IBM：推出新一代 IBM Power 伺服器

IBM日前公佈全新 IBM Power E1080 伺服器，這款伺服器是最新的 IBM Power10 處理器系列的第一個商用產品，專為混合雲端運算環境而生。裝載了 IBM Power10 處理器的 E1080 伺服器，是業界最安全的伺服器平台之一，可以幫助企業在其完整IT 基礎設施中，體驗安全流暢的混合雲端運算服務。

IBM Power E1080 伺服器的問世，正值 IT 業界的關鍵時刻 — 消費者行為及需求方面的變化難以預測，全球各地的公民營企業與機構正在不斷地適應；企業需要一個平台，可以隨時隨地安全交付其應用程式和重要資訊。由IBM 商業價值研究院發表的2021 年 CEO 研究發現，在 3,000 名受訪的 CEO 之中，56% 強調提高營運的敏捷度及靈活度，是他們未來兩至三年內最需要積極追求的目標。

IBM人工智慧及混合雲產品管理副總裁 Dylan Boday 表示，我們明白新冠疫情不僅改變了消費者的行為，也改變了企業客戶的行為，以及他們對 IT 基礎設施的需求。E1080 是 IBM 首款從晶片層面開始設計，為混合雲端運算而規劃的系統；它是一個量身打造的系統，可為企業實現動態、安全、流暢的混合雲端運算體驗願景。

新的 IBM E1080 伺服器引入了幾個關鍵功能，包括：增強混合雲功能 - 如業界首創的 Red Hat 軟體(包括 Red Hat OpenShift 及 Red Hat Enterprise Linux) 分鐘計量，比 x86 伺服器高了 4.1 倍的平均核心 OpenShift 容器化處理能力，以及一致的架構和近似雲運算的靈活度，可在整個混合雲端環境中提高敏捷度，並在無需重構應用程式下降低成本。

全新硬體性能改良 – 與前一代 IBM Power E980vi相比，其性能及擴展功能增加達 50%，亦減少了 E980 的能源消耗和碳足跡，讓企業單位能降低成本、提升效率。E1080 的每個核心還有四個矩陣算術加速器，與 E980 相比，人工智慧推論能力（inference performance）提高了五倍。