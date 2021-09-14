快訊

新北餐廳是否開放內用？侯友宜明天宣布

八方雲集跌破承銷價再創新低 法人點出三原因

IBM：推出新一代 IBM Power 伺服器

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
實驗室內的 IBM Power E1080，一名工程師正在開發 IBM Power E1080。 圖／IBM提供
實驗室內的 IBM Power E1080，一名工程師正在開發 IBM Power E1080。 圖／IBM提供

IBM日前公佈全新 IBM Power E1080 伺服器，這款伺服器是最新的 IBM Power10 處理器系列的第一個商用產品，專為混合雲端運算環境而生。裝載了 IBM Power10 處理器的 E1080 伺服器，是業界最安全的伺服器平台之一，可以幫助企業在其完整IT 基礎設施中，體驗安全流暢的混合雲端運算服務。

IBM Power E1080 伺服器的問世，正值 IT 業界的關鍵時刻 — 消費者行為及需求方面的變化難以預測，全球各地的公民營企業與機構正在不斷地適應；企業需要一個平台，可以隨時隨地安全交付其應用程式和重要資訊。由IBM 商業價值研究院發表的2021 年 CEO 研究發現，在 3,000 名受訪的 CEO 之中，56% 強調提高營運的敏捷度及靈活度，是他們未來兩至三年內最需要積極追求的目標。

IBM人工智慧及混合雲產品管理副總裁 Dylan Boday 表示，我們明白新冠疫情不僅改變了消費者的行為，也改變了企業客戶的行為，以及他們對 IT 基礎設施的需求。E1080 是 IBM 首款從晶片層面開始設計，為混合雲端運算而規劃的系統；它是一個量身打造的系統，可為企業實現動態、安全、流暢的混合雲端運算體驗願景。

新的 IBM E1080 伺服器引入了幾個關鍵功能，包括：增強混合雲功能 - 如業界首創的 Red Hat 軟體(包括 Red Hat OpenShift 及 Red Hat Enterprise Linux) 分鐘計量，比 x86 伺服器高了 4.1 倍的平均核心 OpenShift 容器化處理能力，以及一致的架構和近似雲運算的靈活度，可在整個混合雲端環境中提高敏捷度，並在無需重構應用程式下降低成本。

全新硬體性能改良 – 與前一代 IBM Power E980vi相比，其性能及擴展功能增加達 50%，亦減少了 E980 的能源消耗和碳足跡，讓企業單位能降低成本、提升效率。E1080 的每個核心還有四個矩陣算術加速器，與 E980 相比，人工智慧推論能力（inference performance）提高了五倍。

IBM 雲端運算

延伸閱讀

技術處促成台美半導體研發聯盟 串聯AI晶片合作

華為發表新款MateBook 13s、14s 桌機及曲面螢幕等新品一同現身

中鋼人工智慧挑戰賽 邀全台AI高手來搶獎金

AMD來勢洶洶 英特爾服務器CPU祭出價格殺器？

相關新聞

全台首例數位內容BOT簽約 柯文哲：打造全國指標案例

全台首例以「數位內容產業」為主軸的「北市數位內容創新中心BOT案」，今天正式簽約。台北市長柯文哲表示，內科目前產值約四兆...

鴻海科技日將登場 MIH第一代電動車疑提前曝光

鴻海（2317）旗下鴻華先進將在10月18日鴻海科技日，展出MIH平台首款電動車，但是近期有網友在PTT曝光疑似「MIH...

Gogoro傳將借殼在美上市 正與SPAC洽談合併

彭博資訊今（14）日報導，消息來源透露，台灣專精電池交換技術的電動機車新創公司Gogoro，正在與特殊目的收購公司（SP...

蔡總統：打造太空產業為台灣的護國神山

太空中心成立30周年。蔡英文總統今（14）日上午前往新竹視導科技部轄下國家實驗研究院國家太空中心，蔡總統表示，2021年...

友達85吋4K電競電視面板 獲2021中科創新產品獎

友達光電（2409）今（14日）宣布其85吋4K 240Hz高刷新率電競電視面板榮獲2021年「科技部中部科學園區優良廠...

詮鼎推出Vanchip的WiFi 6射頻前端解決方案

IC通路大廠大聯大控股（3702）今日宣布，其旗下詮鼎推出基於唯捷創芯半導體（Vanchip）VC5755的WiFi 6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。