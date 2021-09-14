快訊

新北餐廳是否開放內用？侯友宜明天宣布

八方雲集跌破承銷價再創新低 法人點出三原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

友達85吋4K電競電視面板 獲2021中科創新產品獎

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導
友達85吋4K高刷新率電競電視面板 榮獲2021中科創新產品獎。圖/友達提供
友達85吋4K高刷新率電競電視面板 榮獲2021中科創新產品獎。圖/友達提供

友達光電（2409）今（14日）宣布其85吋4K 240Hz高刷新率電競電視面板榮獲2021年「科技部中部科學園區優良廠商創新產品獎」。作為全球電競面板的領導者，友達憑藉對電競顯示市場長久的產品及技術耕耘，以深厚的研發能力、產品創新性及市場競爭力再度獲得評審肯定。

後疫情時代加速宅經濟發酵，室內育樂活動大幅增加的同時，電競遊戲環境也開始從個人空間拓展至客廳，成為全家人共享的活動，使得傳統電競螢幕之外，可支援次世代遊戲主機的大尺寸電視需求應運而生。

友達領先業界推出85吋4K全球最高240Hz可變刷新率電競電視面板，採用面板像素特殊製程及材料應用，及面板電路設計支援可變刷新率VRR（Variable Refresh Rate）技術創造超高畫面刷新率，有效消除畫面延遲及破圖現象，使得動畫影像更清晰逼真，完整呈現遊戲的視覺效果及超高影像對比，開創全新的遊戲沉浸感受。

此次獲獎的85吋4K 240Hz高刷新率電競電視面板，整合UHD 4K（3840 x 2160）超高解析度及240Hz超高刷新率，克服高解析度與高刷新率間相互制約的技術限制，使得遊戲畫面細緻度大幅提升；面板導入新的畫素設計，維持開口率和超高穿透率，提升更明亮的色彩表現，使得影像更加清晰自然。新一代HDR超高動態範圍技術與超廣色域可達到DCI P3 96%規格，展現極致的真實細膩色彩與豐富的光影明暗層次；輔以友達領先業界的先進抗反光技術，透過特殊表面結構設計改變反光方向，並使用極低反射率塗層使散射光幾乎不被眼睛查覺，可有效降低眩光干擾。

友達掌握電競面板趨勢，率先將深厚的電競顯示技術延伸至不同尺寸的電競應用，從監視器到電視面板，滿足客戶多元生活場景的應用需求，攜手客戶搶佔消費市場先機。

電視面板 電競

延伸閱讀

十銓強 攻工控電競業務

2022杭州亞運電競首列正式項目 《英雄聯盟》《傳說對決》等8款入選

友達8月營收327.1億元 較去年同期增加34.9%

全民瘋運動！ 新北主辦這一項「亞洲公開賽」免驚疫情

相關新聞

全台首例數位內容BOT簽約 柯文哲：打造全國指標案例

全台首例以「數位內容產業」為主軸的「北市數位內容創新中心BOT案」，今天正式簽約。台北市長柯文哲表示，內科目前產值約四兆...

鴻海科技日將登場 MIH第一代電動車疑提前曝光

鴻海（2317）旗下鴻華先進將在10月18日鴻海科技日，展出MIH平台首款電動車，但是近期有網友在PTT曝光疑似「MIH...

Gogoro傳將借殼在美上市 正與SPAC洽談合併

彭博資訊今（14）日報導，消息來源透露，台灣專精電池交換技術的電動機車新創公司Gogoro，正在與特殊目的收購公司（SP...

蔡總統：打造太空產業為台灣的護國神山

太空中心成立30周年。蔡英文總統今（14）日上午前往新竹視導科技部轄下國家實驗研究院國家太空中心，蔡總統表示，2021年...

友達85吋4K電競電視面板 獲2021中科創新產品獎

友達光電（2409）今（14日）宣布其85吋4K 240Hz高刷新率電競電視面板榮獲2021年「科技部中部科學園區優良廠...

詮鼎推出Vanchip的WiFi 6射頻前端解決方案

IC通路大廠大聯大控股（3702）今日宣布，其旗下詮鼎推出基於唯捷創芯半導體（Vanchip）VC5755的WiFi 6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。