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鴻海教育基金會 贊助2021台灣盃學生方程式賽車展演賽

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
第一屆台灣盃學生方程式賽車展演賽登場舉行。鴻海/提供
第一屆台灣盃學生方程式賽車展演賽登場舉行。鴻海/提供

大眾耳熟能詳的一級方程式賽車（Formula 1）是世界級的賽車盛事，而台灣現在也有了方程式賽會，這是由陽明交大與成功大學一群熱血的大學生自行號召舉辦的「2021臺灣盃學生方程式賽車展演賽」，於9月9日在台中麗寶國際賽車場舉行，有台大、清大、臺北科技大學等多所大專院校的學生車隊一起參與；學生們均是利用課餘時間，發揮自身所學，從無到有打造一輛完整的賽車，投入學生方程式（Formula Student）賽車比賽，一圓賽車夢。

由於這是學生所發起的競賽，因此學生們必須自己設法籌募經費。鴻海（2317）教育基金會在知悉有此比賽後，不但贊助支持，更介紹引入MIH電動車開放平台，以及鴻華先進科技兩個專業單位共襄盛舉，與學生交流。

鴻海教育基金會執行長汪用和表示，電動車是鴻海科技集團聚焦發展的一重要目標產業，很高興看到台灣有一群年輕學生願意投身研究、實做，甚至自己打造一個切磋的舞台為自己打磨能力，因此鴻海教育基金會除了願意提供經費支持之外，也特別引薦MIH與鴻華先進兩大專業夥伴一起加入，協助學生們可以看得更遠、走得更穩、跑得更快，希望能為提昇選手實力做出貢獻，也為台灣培育更多的電動車產業人才。

除了鴻華派出工程師與學生交流之外，MIH平台執行長鄭顯聰也特別到場鼓勵學生，並表示學生們的熱情、勇氣都讓他驚豔，歡迎大家一起持續努力，繼續從材料、結構、軟體、通訊等各方面來研發電動車，共同創造台灣輝煌的電動車產業前景與人類潔淨的未來。

鴻海教育基金會執行長汪用和頒獎給得獎學生。鴻海/提供
鴻海教育基金會執行長汪用和頒獎給得獎學生。鴻海/提供
MIH執行長鄭顯聰親自到場指導與鼓勵學生。鴻海/提供
MIH執行長鄭顯聰親自到場指導與鼓勵學生。鴻海/提供

電動車 鴻海

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