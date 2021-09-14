鴻海教育基金會 贊助2021台灣盃學生方程式賽車展演賽

大眾耳熟能詳的一級方程式賽車（Formula 1）是世界級的賽車盛事，而台灣現在也有了方程式賽會，這是由陽明交大與成功大學一群熱血的大學生自行號召舉辦的「2021臺灣盃學生方程式賽車展演賽」，於9月9日在台中麗寶國際賽車場舉行，有台大、清大、臺北科技大學等多所大專院校的學生車隊一起參與；學生們均是利用課餘時間，發揮自身所學，從無到有打造一輛完整的賽車，投入學生方程式（Formula Student）賽車比賽，一圓賽車夢。

由於這是學生所發起的競賽，因此學生們必須自己設法籌募經費。鴻海（2317）教育基金會在知悉有此比賽後，不但贊助支持，更介紹引入MIH電動車開放平台，以及鴻華先進科技兩個專業單位共襄盛舉，與學生交流。

鴻海教育基金會執行長汪用和表示，電動車是鴻海科技集團聚焦發展的一重要目標產業，很高興看到台灣有一群年輕學生願意投身研究、實做，甚至自己打造一個切磋的舞台為自己打磨能力，因此鴻海教育基金會除了願意提供經費支持之外，也特別引薦MIH與鴻華先進兩大專業夥伴一起加入，協助學生們可以看得更遠、走得更穩、跑得更快，希望能為提昇選手實力做出貢獻，也為台灣培育更多的電動車產業人才。