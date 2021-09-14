鴻海科技日將登場 MIH第一代電動車疑提前曝光

鴻海（2317）旗下鴻華先進將在10月18日鴻海科技日，展出MIH平台首款電動車，但是近期有網友在PTT曝光疑似「MIH第一代電動車」的照片，其黑色的外觀設計，車體看起來相當流暢，車牌上隱約可以看到「Foxtron（鴻華先進）」。

鴻海則回應表示，「很遺憾運送的過程中，意外曝光，也請大家10月18日鴻海科技日拭目以待」。這也證實了，這是MIH第一代電動車的初步外觀。

有網友表示，第一關 不醜，算及格啦。另外，也有網友說， 比Model3 更潮的感覺， 雖然這應該是概念車。還有網友表示，價格實在就會有人買!!不要重蹈納牌的精美售價就好!

鴻海董事長劉揚偉之前表示，2021年10月18日的鴻海科技日，將向外界展示鴻華先進所推出的三款主力電動車。其中，率先登場的是C級距車款，以及E級距車款，「C級距車款」為鴻華先進自主研發，以MIH電動車開放平台為基礎的首款乘用車，不僅強調舒適性、安全性，價格上也較為親民，可滿足一般家用客群。

另外，今年鴻海科技日，也將展出以MIH商用車平台為基礎的首款電動巴士，並結合鴻華先進自主研發的核心技術，簡約風尚的造型外觀、舒適人因的內裝，並導入智能配備，屆時將讓外界耳目一新。

鴻華之前也宣布與三地集團、高雄客運簽署合作備忘錄，預計 2022 年首款電動巴士，將會加入高雄客運的營運行列，鴻華先進的車輛設計能力，也可延伸至中、小型電動巴士，未來還在進軍其他車用市場，同時實踐了台灣 2030 年客運巴士全面電動化的目標。