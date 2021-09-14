北市數位內容創新中心BOT案簽約 業者將投入43億元

北市府於今（14）日舉行「台北市數位內容創新中心BOT案」簽約典禮，由市長柯文哲與緯創集團（3231）旗下緯成資產管理股份有限公司董事長林福謙共同簽署投資契約。本案係依據促參法第42條，由政府規劃、民間參與方式辦理，是全台首例以數位內容產業為主軸的BOT案，開發基地面積約2公頃，座落於內湖區行善路、舊宗路一段、新湖一路及行善社會住宅用地所圍街廓，位於內科及南港產業聚落樞紐位置，且未來將有捷運環狀線東環段通過。

「台北市數位內容創新中心BOT案」之興建總樓地板面積約24,000坪，並打造為黃金級綠建築及鑽石級智慧建築；其中，主體事業包括育成中心及創意交流空間等，提供數位內容關聯產業及創新活動之工作、交流及展示使用，合計面積超過6,500坪，未來民間機構緯成資產管理股份有限公司將與工研院協力營運管理；其他附屬使用項目則供數位內容產業、資通訊產業及相關支援產業等廠商進駐。此BOT案民間機構之投資金額約43億元，契約期間共計50年，預估約可創造3,500個就業機會。此外，整體政府財務效益包括開發權利金、營運權利金、土地租金及相關稅收等，預估至少57億元。

柯文哲表示，為了加值內科產業群聚能量，市府2016年提出「內科2.0」計畫，釋出可用的市有土地及建物空間，作為支援產業發展的基地，去年「台北市內湖科技園區產業支援設施開發計畫BOT案」－內科創新育成基地（t.Hub）已經啟用營運，成功引進新創產業動能；而面對現今疫情下新常態的挑戰，加速數位轉型為市府當前的戰略目標，今天簽約的數位內容創新中心BOT案就是一個重要的里程碑，未來在公私協力及民間資源與專業的投入下，期許此BOT案成為台北市數位內容產業發展的關鍵助力。

柯文哲進一步指出，本基地可結合周邊既有數位、媒體產業，擴大內科產業群聚效益，發揮區位優勢帶動數位內容服務發展，促成數位內容產業跨域整合。未來緯創資通股份有限公司也將設置企業總部於本案附屬事業，擔任領航者角色，給予新創企業策略建議，並提供重要核心技術等實戰資源，打造本案成為國際級數位內容創新中心，成為全國指標案例。

緯創集團旗下公司成員提供通訊、零件及軟體產業多面向之產品與服務，其中緯創資通公司是ICT產業全球領導廠商，過去除專注於ICT產品及服務開發外，每年也投資全球具潛力的新創公司與新創人才，緯創資通公司總經理林建勳致詞時說，「鼓勵及積極投入創新是緯創的DNA」，為達成本案最重要的公共建設目的，將結合國內規模最大產業技術創新研發及育成機構－財團法人工業技術研究院共同參與規劃及投入未來育成中心及創意交流空間之營運管理，透過「以硬帶軟」、「以大帶小」、「以軟輔硬」策略，預計於營運期第一年將引進100組新創團隊，促成新創團隊與大企業進行主題式合作。

另外，緯創集團為展現硬體技術優勢，將提供數位內容產業所需的虛擬環型攝影棚、LED巨幕、數位內容實驗室、雲端運算中心等國際級軟硬體設備，以及全方位數位內容新創公司輔導機制，以緯創集團全球化經驗帶領台灣數位內容新創進軍國際市場。