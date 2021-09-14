緯創打造全台第一數位內容中心 2025年營運

緯創（3231）獲得台北市數位內容創新中心BOT案，預計集團將投資43億元，緯創不僅將打造台灣第一個數位內容創新中心，並在2025年正式營運後進行招商、營運管理。市場預期，在去年將中國大陸昆山iPhone工廠賣給立訊後，此BOT案可望成為集團數位轉型的新契機。

今（14）日於北市府舉行簽約典禮，記者會由市長柯文哲與緯創集團旗下緯成資產管理股份有限公司董事長林福謙共同簽署投資契約。

緯創表示，本案緯創集團投資金額約43億元，契約期間共計50年，預估約可創造3,500個就業機會。目前緯創總部位在內湖行善路，屆時2025年完成後，總部也會搬過來。

據悉，緯創不僅自己與夥伴將蓋此台北市數位內容創新中心BOT案的建築，同時完工後也將著手進行營運管理。緯創總經理賴育民表示，2018年緯創曾與合作夥伴拿下紐約地鐵標案，此標案為期十年，並成為全球最大的城市數位化標案。緯創也強調，集團有豐富的蓋廠經驗，近期也規劃在新竹AI園區蓋廠。

本案係依據促參法第42條由政府規劃、民間參與方式辦理，基地面積約2公頃，座落於內湖區行善路、舊宗路一段、新湖一路及行善社會住宅用地所圍街廓，位於內科及南港產業聚落樞紐位置，且未來將有捷運環狀線東環段通過，使用分區為「產業支援專用區」，建蔽率40%、容積率240%，興建總樓地板面積逾約24,000坪黃金級綠建築及鑽石級智慧建築。

緯創表示，台北市數位內容創新中心BOT案將引進數位影音、遊戲、電腦動畫、影視製作、體感科技、內容軟體等，還會設有育成中心。