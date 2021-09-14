高通及聯發科4G手機晶片缺貨 紫光展銳趁勢卡位超越海思

根據市調機構發布最新調查報告，受到高通與聯發科4G手機應用處理器（AP）缺口大且交期長，紫光展銳成替代選擇，預期今年下半年，紫光展銳手機晶片出貨量年增可達106%，市占率達1成，可望超越海思，成第三大供應商。

據調查，紫光展銳在中國大陸智慧型手機晶片市占率，從上半年的6%，下半年提升10%，主因高通與聯發科受限於4G手機晶片供給短缺且交期長，又逢4G手機採購旺季，紫光展銳成缺貨潮下的最佳替代選擇。

分析師指出，以今全年觀察，聯發科、高通與紫光展銳對中國大陸智慧型手機晶片出貨，依通訊技術別分布，展銳和聯發科較相近，3G、4G與5G皆有，且4G皆占65%以上的高比重。由於紫光展銳4G晶片產品定位與聯發科重疊度高，且皆強調性價比，對聯發科的影響性大於高通。

分析師預估，紫光展銳明年在中國智慧型手機品牌的手機晶片出貨量仍延續下半年趨勢，年增47%，估計可達1億顆，4G手機晶片仍是紫光展銳主要成長動能。

至於紫光展銳5G 的手機晶片，競爭優勢不明顯，明年預估5G手機晶片市占率僅2%，與高通50%及聯發科43%市占率差異甚大。紫光展銳5G 手機主要中國大陸二線手機品牌，對高通與聯發科尚不具威脅。