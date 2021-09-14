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威盛推出最新Mobile360重型設備安全系統

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

威盛（2388）今天宣布，將在即日起至15日舉行為期三天的全球最大採礦業盛會- MINEXPO 2021，推出最新的威盛 Mobile360重型設備安全系統。

威盛 Mobile360 重型設備安全系統採用強大的360度影像及毫米波雷達智慧感測器融合技術，能為採礦、挖掘和施工車輛的操作員於各種天氣、照明和工作環境下，於有車輛、機械裝置與工作人員接近時發出即時警報。

威盛強調，這套系統，憑藉其強固而靈活的設計，包括堅固耐用的 IP67 防水外殼、IP69K 攝影鏡頭和毫米波雷達感測器，該系統能安裝在各種裝載機、非公路型卡車和其他重型設備上。

威盛電子全球行銷副總 Richard Brown 表示，威盛 Mobile360 重型設備安全系統憑藉其智慧視覺智能與雷達感測器融合技術，能於全球極具危險性的工作環境中預防事故並挽救性命，且該系統能在不受光照和天氣條件影響，於最受歡迎的各種重大型車輛上提供可靠運作。

威盛 感測器

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