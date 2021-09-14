疫後數位浪潮 104玩數據公布十大夯職薪資

數位浪潮和產業轉型會讓某些工作消失，也會讓某些職務變得熱門。104玩數據觀察近五年工作機會數增幅較大、且符合當前浪潮的2021年十大新興熱門職務，包括：數位轉型專家、客戶成功經理、資料科學家、DevOps工程師、線上互動教師、資安工程師、全端工程師、生理訊號工程師、沉浸式體驗工程師、商務拓展經理。需求升高主因數位化浪潮，近兩年covid-19疫情升高也具推波助瀾之效。

針對未來產業發展，鴻海（2317）創辦人郭台銘曾提到，AI是台灣未來二十年的發展關鍵；台積電（2330）創辦人張忠謀也曾說，疫情後是數位科技非常有影響力的世界。到底哪些工作掌握未來趨勢？104玩數據公布「2021年十大新興熱門職務」。

一是數位轉型專家。104玩數據指出，產業數位化讓傳統行業透過互聯網，為研發、生產、製造、銷售等流程創造更大的價值。5年來工作數增幅達963%，平均月薪可達6萬。

二是客戶成功經理(CSM，customer success manager)。104玩數據指出，多數客戶成功經理具備業務或行銷經驗，客戶購買前，客戶成功經理先給專業建議，客戶購買後，客戶成功經理提供完整售後服務，幫客戶創造最大價值，顧客也協助企業獲取更好的收益。5年來工作數增幅達873%，平均月薪近5.7萬元。

三是資料科學家。《哈佛商業評論》已將資料科學家譽為21世紀最性感的工作。5年來工作數增幅達284%，平均月薪7.8萬元。

四是DevOps工程師，結合Development (開發)與Operation (運營)，以敏捷式開發取代瀑布式的軟體網路開發，透過頻繁小規模調整，避免開發時間冗長，也降低開發風險，靈活回應顧客需求。5年來工作數增幅達246%，平均月薪近7萬元。

五是線上互動教師。彈性的學習時間、反覆瀏覽學到會是線上學習的優勢，疫情發燒，全球知名線上學習平台Coursera、Duolingo入選今年《時代雜誌》全球100家最有影響力公司。愈來愈多老師或專業人士，斜槓兼職替自己加薪。5年來工作數增幅達238%，平均月薪4.1萬元。

六是資安工程師。5年來工作數增幅達158%，平均月薪5.8萬元。

七是全端工程師Full-Stack Engineer，結合MIS、前端、後端多工於一身，有能力獨立開發及作業。要懂使用者介面開發、要懂前端和後端系統API串接、要懂資料庫連結、要能改善系統效能、要會建立完整系統的佈署流程。企業流程整合，當職務界線漸趨模糊，5年來工作數增幅達133%，平均月薪6萬元。

八是生理訊號工程師。醫療AI的應用與開發，將健康狀態的各種生物醫學訊號，透過演算法的機器學習或深度學習、以及基因序列比對及辨識處理，精準開發並應用在醫學領域上。5年來工作數增幅達115%，平均月薪6.5萬元。

九是沉浸式體驗工程師。沉浸式體驗透過AR、VR等技術讓使用者能有身歷其境的感受，過去被廣泛應用在遊戲中，受到疫情影響，許多人改變原本的工作、學習方式，如何讓大眾置若過去的環境，不因環境轉變影響效率，讓沉浸式體驗工程師更被重視，5年來工作數增幅達111%，平均月薪6萬元。

十是商務拓展經理。5年來工作數增幅達92%，平均月薪7.9萬元。