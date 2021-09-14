張忠謀、郭台銘神預言！十大新興熱門職務出爐

連兩年的疫情年，再加上今年5月中旬本土疫情大爆發，讓國內失業率一度飆升至4.80%，更打趴許多內需型產業，但若能掌握數位浪潮和疫情催化的趨勢，則有機會投身新興熱門職務。根據104玩數據今（14）日公布的「2021年十大新興熱門職務」，就以數位轉型專家、客戶成功經理、資料科學家拿下前三名，且平均薪資更高達近70K。

針對未來產業發展，鴻海（2317）創辦人郭台銘曾提到，AI是台灣未來20年的發展關鍵；台積電（2330）創辦人張忠謀也曾說，疫情後是數位科技非常有影響力的世界，這和104玩數據公布今日公布的「2021年十大新興熱門職務」不謀而合。

「2021年十大新興熱門職務」包括：數位轉型專家、客戶成功經理、資料科學家、DevOps工程師、線上互動教師、資安工程師、全端工程師、生理訊號工程師、沉浸式體驗工程師、商務拓展經理。104玩數據分析，這些職務需求升高主因數位化浪潮，還有近兩年新冠肺炎疫情升高也具推波助瀾之效。

1.數位轉型專家

產業數位化讓傳統行業透過互聯網，為研發、生產、製造、銷售等流程創造更大的價值。近期疫情大幅改變人們生活，線上會議取代實體，APP外送取代上餐館，加碼催化數位人才需求激增。5年來工作數增幅達963%，平均月薪可達6萬。

2.客戶成功經理(CSM，customer success manager)

企業與顧客的關係已從一次銷售，進化為長期夥伴關係。傳統客戶經理已升級為客戶成功經理，不只對客戶銷售，更要協助客戶成長。多數客戶成功經理具備業務或行銷經驗，客戶購買前，客戶成功經理先給專業建議，客戶購買後，客戶成功經理提供完整售後服務，幫客戶創造最大價值，顧客也協助企業獲取更好的收益。五年來工作數增幅達873%，平均月薪近5.7萬元。

3.資料科學家

大數據已成時代顯學，企業累積龐大的數據，將雜亂無章的資料轉變成有用的資訊，把數據變黃金。《哈佛商業評論》已將資料科學家譽為21世紀最性感的工作。五年來工作數增幅達284%，平均月薪7.8萬元。

4.DevOps工程師

結合Development (開發)與Operation (運營)，以敏捷式開發取代瀑布式的軟體網路開發，透過頻繁小規模調整，避免開發時間冗長，也降低開發風險，靈活回應顧客需求。五年來工作數增幅達246%，平均月薪近7萬元。

5.線上互動教師

彈性的學習時間、反覆瀏覽學到會是線上學習的優勢，疫情發燒，線上課程能避免染疫風險，全球知名線上學習平台Coursera、Duolingo入選今年《時代雜誌》全球100家最有影響力公司。愈來愈多老師或專業人士，斜槓兼職替自己加薪。五年來工作數增幅達238%，平均月薪4.1萬元。

6.資安工程師

資安防護不只基礎的防禦監控，還需迎戰網路駭客「道高一尺、魔高一丈」且無時空界線的煙硝戰！五年來工作數增幅達158%，平均月薪5.8萬元。

7.全端工程師Full-Stack Engineer

結合MIS、前端、後端多工於一身，有能力獨立開發及作業。要懂使用者介面開發、要懂前端和後端系統API串接、要懂資料庫連結、要能改善系統效能、要會建立完整系統的佈署流程。企業流程整合，當職務界線漸趨模糊，五年來工作數增幅達133%，平均月薪6萬元。

8.生理訊號工程師

醫療AI的應用與開發，將健康狀態的各種生物醫學訊號，透過演算法的機器學習或深度學習、以及基因序列比對及辨識處理，精準開發並應用在醫學領域上。五年來工作數增幅達115%，平均月薪6.5萬元。

9.沉浸式體驗工程師

沉浸式體驗透過AR、VR等技術讓使用者能有身歷其境的感受，過去被廣泛應用在遊戲中，受到疫情影響，許多人改變原本的工作、學習方式，如何讓大眾置若過去的環境，不因環境轉變影響效率，讓沉浸式體驗工程師更被重視，五年來工作數增幅達111%，平均月薪6萬元。

10.商務拓展經理

商務拓展經理必須從零開始！協助企業探索並開創未知的市場新藍海，經常要陌生開發新客戶，善用合作談判和溝通協調的能力進行客戶管理，並要能洞察市場趨勢，比起傳統業務用過去的基礎名單開發，更能幫助企業獲得更大的收益。五年來工作數增幅達92%，平均月薪7.9萬元。