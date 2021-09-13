投資莫德納、BNT 首檔免疫醫療ETF問世

國內首檔免疫醫療ETF問世，富邦投信看準新冠疫情疫苗商機、生技產業的創新革命，以及癌症療法的龐大市場，本周三(15日)起展開「富邦基因免疫生技(00897)ETF基金」募集，最低只要1萬5000元，就可以掌握全球著眼於最先進醫療技術的產業菁英，將爆發性成長企業，一網打盡。

富邦基因免疫生技(00897)ETF擬任經理人沈誌棠指出，新冠疫情後，全球政府除了在科技產品的需求下紛紛爭搶晶片外，更出現「搶疫苗」的趨勢，創造了Moderna、BioNTech等疫苗概念股大漲的投資機會。

隨著人口老化的趨勢，各種退化疾病問題將接踵而至，諸多尖端醫療方法如癌症免疫醫療、基因醫療等醫療事業的發展，未來mRNA疫苗技術、癌症免疫醫療、基因編輯技術相關投資機會，將在第三波醫療革新的浪潮下如雨後春筍般的出現。

富邦基因免疫生技ETF追蹤指數為NYSE FactSet全球基因免疫生技指數，該指數透過大數據資料庫，替投資人捕捉生技產業的第一線商機，並透過明確的投資策略輔以分散式的權重配置，投資在目前最夯的疫苗概念股比重有4成，且成分股單一股比重上限為4%，讓投資人可以在享受生技產業成長的過程中，相較投資單一個股，波動度較為穩定。

NYSE FactSet全球基因免疫生技指數名稱的3個關鍵字基因、免疫、生技分別對應了全球與基因醫療、免疫醫療、生技製藥相關的產業趨勢。最大成分股就是莫德納，BNT排第三。

沈誌棠指出，該指數首先會在全球43個國家的股票中經由市值流動性篩選出股票母體；第二步經由FactSet產業分類系統挑選出與基因醫療、免疫治療相關領域的企業。第三步透過大數據資料庫計算股票池中企業的關鍵字分數，最後依照關鍵字分數取最高前50成為成分股。就權重條件而言，因為指數的聚焦於生技醫療前緣技術的企業，因此權重條件採取市值加權並加上單一個股權重上限4%的設定，同時達到穩定波動率以及增加收益率的效果。