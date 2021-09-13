竹科廠商不受疫情影響 今年上半年營收再創歷史新高

新竹科學園區管理局今天公布竹科廠商上半年營運成果。竹科廠商上半年營收不畏疫情衝擊，仍繳出7439.72億元、創歷年新高的佳績，年增31.4%；其中以光電產業增幅達43.8%居六大產業之冠。

另外，電腦及周邊產業及積體電路產業也表現不俗，分別成長37.43%及31.67%；另生物技術、通訊及精密機械產業成長率依序為14.88%、12.83%及8.55%。

竹科管理局表示，雖台灣5月起受疫情衝擊，但疫苗覆蓋率逐步提升，全球經濟穩健復甦，5G、高效能運算等新興科技應用需求持續成長，加上宅經濟熱度不減及車市升溫，支撐電子及資訊通訊等高科技產品成長力道強勁。

竹科管理局指出，竹科廠商上半年營收及出口值同創歷年同期新高，歸諸於台灣擁有先進研發能力如半導體、5G、人工智慧（AI）、物聯網（IoT）等領域，是區域高科技供應鏈中心，具國際主導地位，竹科廠商貢獻良多，預見未來將更精進40年來所累積的實績，為台灣躍居世界科技強國，扮演重要角色。

竹科上半年也引進23家投資案，投資金額近137.15億元，預估3年內可再提供2900人以上就業機會，創造375.5億元營業額。其中以生技類占新核准入區廠商高達60.8%，為14家；運用竹科資通訊（ICT）產業優勢結合生技醫藥量能，開發精準健康產品或服務者計8家，占35%。

其餘重大投資案包括北極星生醫投資20億元於宜蘭園區投入癌症新藥及生物製藥代工；台寶生醫公司投資10億元進駐生醫園區設置細胞治療生產基地，眾智光電則由半導體跨足生技領域，投資5.5億元將於生醫園區建廠投入智慧監測醫材開發。

另外，還有力積電銅鑼園區新廠開工動土，將投資2780億元興建 2 座 12 吋晶圓廠，預計2023年可開始初期量產，並持續擴充產能，可增加3000個就業機會，產值達每年600億元以上。截至今年6月底，竹科管理局統計，入區登記廠商538家，就業人數16.3萬人。