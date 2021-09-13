台積電占科園營收下滑至34% 科技部點名這原因

「護國神山」台積電（2330）向來是科學園區營收最大貢獻來源，根據統計，今年上半年三大科學園區營收中，台積電占約三成四，較2020年占比逾四成些微下滑。

針對台積電將在高雄中油煉油廠投資，科技部長吳政忠今（13）日受訪表示，他事先並不知情。吳政忠說，因為疫情發展，加速數位轉型，全球晶片、車用晶片都短缺中，台灣半導體業因應新的情勢，必然會進行布局，這要由半導體公司自己去考量，政府則全力支援。

外界也好奇，一旦台積電在中油煉油廠投資，中油煉油廠是否會納入南科管轄？官員表示，目前還不得而知。

至於「護國神山」台積電在科學園區營業額占比，三大科學園區管理局分別表示，台積電在竹科營收占比為17%、中科為42.27%、南科55%，合計下來，上半年占整體科學園區比重為34%，比去年全年占比逾四成則略有下滑。

科技部官員表示，這主要是因為光電產業復甦，營業額增加，稀釋了台積營收占比；官員並表示，隨著台積電5奈米製程量產，未來台積電在南科營業額會再增加。

吳政忠表示，在三大科學園區營業額，半導體產業占七成二，因為數位轉型，未來10年晶片需求強勁，台灣有幸在大競爭的環境中，掌握晶片，下一步則將數位轉型效益擴散到傳產。

他進一步指出，疫後晶片的應用，最先會看到在精準健康產業，從預防、診斷、治療到長照，產生很多應用服務；其次是汽車電子，也會用到很多晶片；第三是5G及6G發展，未來會有幾萬顆低軌衛星打到2000公里太空，連到地面接收設備，將會發展出全新應用。台灣半導體產業已經掌握先機。