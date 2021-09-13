科園光電產業甩陰霾 量價皆增、營收彈跳三成五

科技部今（13）日發布三大科學園區今（2021）年上半年營業額，不畏疫情，仍破1.7兆元，年增25.2%。科園六大產業中，以光電產業大幅成長35.44%，居各業之冠。

科技部長吳政忠表示，因為全國人民共同防疫，園區製造業才能有亮眼的表現。去年園區六大產業中，包括精密機械、光電、通訊產業都有出現衰退，但今年上半年六大產業全面呈兩位數成長，尤其是光電產業一甩近年陰霾，受惠於遠距商機與宅經濟、面板漲價等因素，成長率為六大產業之冠。

進一步觀察園區六大產業表現，科技部指出，積體電路產業成長24.29%，主要為5G、AIoT及遠距商機等對半導體高階產品需求擴增。光電產業則大幅成長35.44%。隨著全球通訊已進入5G世代，車用晶片市場規模呈成長趨勢，另疫情帶動了遠距商機相關設備採購，電腦及周邊產業成長20.77%，通訊產業成長14.19%。

科技部表示，今年上半年科學園區精密機械產業成長15.75%，主因是馬達、汽車、加工機市場逐步復甦，且半導體及電子產品持續擴產，帶動相關設備的需求；生物技術產業成長14.58%，反映疫情核酸檢測需求強勁，檢測產品銷售暢旺。