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台積電當設備年收破七位數 網驚喊：景氣20年來最好？

聯合新聞網 / 綜合報導
台積電。報系資料照
台積電。報系資料照

台積電因為待遇好、薪水和獎金給得多，是不少人想進去的公司，近日就有網友分享在台積電當設備一年，可拿到178萬甚至更多的收入，讓不少網友驚呼「台灣景氣是不是真的20年來最好？」

原PO在Dcard上以「台積電工程師一年領多少？」為題指出，自己目前剛入職台積電的設備9個月，每年年終2個月，每季分紅約1.8-2.2月，年度調薪在4月初3-5%，而新人工程師進入月薪約有5萬6千元。

他補充道，自己在公司月餐費落在2000初，每月勞健保、薪資所得稅加總約5000，一個月固定會被扣7000多，加些平日加班及假日值班，保守估計一個月實領60000元，這樣一年薪資加上年終和分紅，總計年收入會超過172萬8000元，便想藉此發文替網友解惑「想好問題再來問吧！有看到若有想回答就會回覆」。

此文一出，便有不少網友紛紛表示，「台積設備沒那麼高吧？第一年不是都沒一百」、「那是領滿好嗎？剛進去沒滿一年最好可以領滿」、「第二年有啦！第一年我不相信，分紅只拿一半欸」、「設備最哭，很多人撐不到領分紅，不過第二年150以上真的不難」。

然而，此貼文也被轉貼到PTT討論，引起不少網友熱議表示「這樣也太猛惹吧？當GG真的這麼賺嗎？」、「台灣景氣是不是真的20年來最好？薪資各種暴漲，可是為什麼我都沒有感覺，有沒有八卦啊」。

台積電 PTT Dcard 年薪

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