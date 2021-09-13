鴻海增資越南8000萬美元 外界推測將生產平板電腦

鴻海（2317）透過子公司以債轉增資越南FuKang Technology，金額8000萬美元（約新台幣22.23億元），擴充越南北江省光州工業園區平板電腦與筆電產線，外界推測，鴻海將在越南生產iPad與MacBook等蘋果相關產品。

鴻海今（13）日晚間公告子公司Foxconn Singapore Pte Ltd.取得FuKang Technology Company Limited股權，以債轉增資8000萬美元，主要目的為長期投資。

鴻海是在2020年11月下旬，轉投資越南2.7億美元設立Fukang Technology，加上此次轉投資，鴻海集團投資Fukang Technology已達3.5億美元。

越南政府2021年1月宣布，已向鴻海旗下子公司Fukang Technology頒授設廠許可證，Fukang Technology將投資 2.7 億美元在越南北江省（Bac Giang）設立新廠，未來這座新廠將用來組裝蘋果（Apple）的 MacBook 與 iPad 產品，年產量約 800 萬部。據了解，該廠也將生產索尼（Sony）電視及鍵盤等組件。

供應鏈人士透露，這次鴻海增資越南，主要是為了B事業群，根據鴻海的年報資料，B事業群是負責穿戴式裝置、平板電腦、筆記型電腦、智慧音箱等業務。因此，未來也不排除，可能在越南生產Apple Watch相關穿戴式產品。

根據多位供應鏈人士透露，蘋果從2019年開始規劃在中國大陸和中國大陸以外的地方，組建兩套供應鏈體系，鴻海是應蘋果「強烈」要求，將一些iPad和MacBook的組裝線從中國大陸轉移至越南，以實現蘋果產品生產地點的多樣化。

鴻海集團積極布局越南，旗下鴻騰六零八八精密科技主要在越南北江省設廠，另外，富鴻精密元件（Fuhong Precision Component）也在北江省設廠；富寧精密元件（越南）公司（Funing Precision Component）在北寧省設廠。

鴻海轉投資系統模組封裝廠訊芯-KY也在北江省設立子公司，生產及銷售光纖收發模組；除了北江省的ShunSin Technology外，也在河內設立ShunSin Technology。