華碩攻創作者電腦 找金曲新人持修代言

PC品牌大廠華碩（2357）推出專為年輕、新銳創作者而生的ASUS Vivobook Pro系列筆電，特邀2020年金曲獎最佳新人「持修」擔任ASUS Vivobook品牌代言人，量身打造主題曲《Don’t hold me back》，琅琅上口的旋律與充滿能量的歌詞，傳達品牌勇於展現自我、追逐夢想的精神。

持修在年輕族群擁有超高人氣，時時刻刻挑戰極限，突破自我框架，以「社長大人」之姿率領三位年輕創作者激盪無限創意，從音樂創作、服裝造型、燈光設計到平面攝影，合力完成品牌MV。

持修表示，創作對我來說最迷人的就是演出，在音樂裡可以放膽地用我的語言跟大家溝通，疫情居家期間使用Vivobook Pro跟大家一起『有膽創異』，深刻感受到它的強大效能，讓創造力超越極限。

華碩專為年輕、新銳創作者而生的ASUS Vivobook Pro系列筆電，最高搭載4K OLED螢幕，0.2 ms疾速反應時間確保快節奏影像更流暢，較一般LCD螢幕平均快50倍1，NVIDIA GeForce RTX™ 3050 Ti獨立顯示卡與雙風扇散熱設計，發揮極致效能；具備100% DCI-P3廣色域、PANTONE®、SGS及德國萊因 (TÜV Rheinland)低藍光護眼認證，專業級色彩準確度與1,000,000:1超高對比度，帶來清晰明亮的視覺饗宴。

攝影機鏡頭遮罩隨時保護個人隱私，並支援AI降噪、WiFi Master技術，遠距會議順暢零隔閡。其中，Vivobook Pro 14X/16X OLED內建獨家ASUS DialPad虛擬繪圖旋鈕，可操控Adobe®四大影像編輯軟體2，創作更加得心應手。