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mini LED晶片擴產加速 晶元光電明年提升50%

集微網 / 集微網

集微網消息，業內消息人士稱，LED外延片和晶片制造商晶元光電mini LED晶片產能滿載，將在2022年將總產能擴大50%。

《電子時報》援引上述人士稱，晶元光電目前致力於提高mini LED晶片的生產效率和產量，短期目標是產能提高20%-30%，其中10%將在2021年第四季度實現，其餘的將在2022年第一季度實現。

此外，晶元光電還將增加設備，以擴大在中國大陸及台灣地區工廠的產能，2022年全年總產能增幅將達到50%。

消息人士進一步指出，雖然電視LCD面板的價格正在下跌，LCD電視的虛頭也正在下降，但用於高端大尺寸LCD電視的mini LED背光不會受到影響。

除了晶元光電外，三安光電也已經開始生產mini LED晶片，主要為三星電子供貨，華燦光電正投資5.8億元人民幣以擴大mini LED晶片的產能，並在2021年6月底完成了50%的產能擴張。

Mini LED

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