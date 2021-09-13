快訊

避免黨內互打！張亞中送考紀會 明天政見會暫停

板橋期交所爆2人確診 新北衛生局將調查是否疫調不實

遠傳15日起開賣電競手機ROG Phone 5s 買再送好禮

經濟日報 / 記者陳虹妃／即時報導
遠傳9.15起開賣ROG Phone 5s，5G週年慶加碼手機現折$2,000、再送原廠遊戲控制器3！圖／業者提供
遠傳9.15起開賣ROG Phone 5s，5G週年慶加碼手機現折$2,000、再送原廠遊戲控制器3！圖／業者提供

2021上半年一推出即席捲台灣電競手機市場的ROG Phone 5強勢再升級！遠傳全台實體與網路門市將於9/15(三)起開賣全新ROG Phone 5s，原價$29,990，搭配「遠傳心5G」$1399指定資費方案，手機$13,490帶回家，還可獨享遠傳friDay VR、遠傳friDay影音「明星多視角館」服務；VIP續約再享最高折抵$5,000！9月底前購買再送ROG Phone 5s系列遊戲控制器3（市價$3,990，送完為止）；即刻參加遠傳5G週年慶「迴轉壽司吧」抽獎活動，只要天天來抽獎，輕鬆再享手機折抵$2,000！

遠傳5G週年慶「迴轉壽司吧」抽獎活動（https://event.fetnet.net/fetsushi/），9/30前不限遠傳用戶，都可以天天參加抽獎。獎項包含「累積盤數獎」、「每日壽司獎」，除了輕鬆獲得累積優惠、還有機會抽到包含iPad Pro等每日大獎！累積獎不限名額，登入即可天天抽獎，每天累積金銀銅盤賞，購買新機輕鬆折抵$2,000，還有機會拿走總價破千萬元的多元豪禮！

ROG Phone 5s採用全球最新Qualcomm® Snapdragon® 888 Plus 5G處理器，效能大幅提升25%！6.78吋144Hz/1ms AMOLED螢幕的原生觸控採樣率更達到360 Hz，兼具流暢執行能力、完美呈現華麗畫面，讓玩家宛如開外掛般戰無不克！獨家AirTrigger 5支援「超音波觸控鍵」、「體感感測器」、「風扇專用鍵」與「後置觸控鍵」；超音波觸控鍵支援同處、同時兩種手勢指令，玩家可隨喜好自訂技能組，遊戲操縱更直覺順手！

遠傳在5G關鍵的3.5GHz頻段擁有連續80MHz大寬頻與絕佳位置，加上原有的優質4G頻譜，為消費者打造頭等4G+5G跨頻共享網路體驗。ROG Phone 5s支援遠傳主要頻段，玩家快把握5G週年慶的難得機會，用超值的價格搭配頭等5G網速，享受馳騁沙場的暢快感受！

遠傳 5G 4G

延伸閱讀

遠傳friDay影音 獨家上架《鬼滅》舞台劇多視角版

華碩下半年旗艦手機ROG Phone 5s 15日起電信開賣

亞太電信增資50億元衝5G 鴻海、遠傳分列前兩大股東

遠傳績效亮眼 8月營收65.2億、EPS 0.22元

相關新聞

南科上半年營業額4800多億 疫情中較去年同增加超過3成

南科管理局下午公告2021年上半年營業額達4860.64億元，疫情中突破成長，較去年同期增加31.74%，園區主要產業積...

遠傳friDay影音 獨家上架《鬼滅》舞台劇多視角版

5G服務讓影視娛樂內容產製、技術有了更多空間，遠傳friDay影音自5G開台時推出明星多視角功能，引進韓流娛樂多視角內容...

影／3大科學園區上半年營收逾1.7兆 成長25％創新高

科技部與三大科學園區今天舉行記者會報告營運成效，2021年上半年疫情雖嚴竣，營業額達1兆7128.28億元，比去年同期提...

Ride or Die！宏碁打造澳職業賽車數位平台

宏碁（2353）積極打造多元生活風格品牌，推動在不同領域的跨界整合，更自2017年起贊助澳洲超跑賽車團隊Brad Jon...

華為推MatePad 11搭載S865處理器 第二代手寫筆也亮相

華為HUAWEI今（13）日推出平板新品HUAWEI MatePad 11，採用120Hz更新率全面屏及DCI-P3廣色...

iPhone 13上市 將助蘋果搶占今年5G手機逾三成市場

根據研調機構Counterpoint Research 的最新智慧手機出貨量預測，Apple 的 iPhone 12 和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。