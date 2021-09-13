遠傳15日起開賣電競手機ROG Phone 5s 買再送好禮

2021上半年一推出即席捲台灣電競手機市場的ROG Phone 5強勢再升級！遠傳全台實體與網路門市將於9/15(三)起開賣全新ROG Phone 5s，原價$29,990，搭配「遠傳心5G」$1399指定資費方案，手機$13,490帶回家，還可獨享遠傳friDay VR、遠傳friDay影音「明星多視角館」服務；VIP續約再享最高折抵$5,000！9月底前購買再送ROG Phone 5s系列遊戲控制器3（市價$3,990，送完為止）；即刻參加遠傳5G週年慶「迴轉壽司吧」抽獎活動，只要天天來抽獎，輕鬆再享手機折抵$2,000！

遠傳5G週年慶「迴轉壽司吧」抽獎活動（https://event.fetnet.net/fetsushi/），9/30前不限遠傳用戶，都可以天天參加抽獎。獎項包含「累積盤數獎」、「每日壽司獎」，除了輕鬆獲得累積優惠、還有機會抽到包含iPad Pro等每日大獎！累積獎不限名額，登入即可天天抽獎，每天累積金銀銅盤賞，購買新機輕鬆折抵$2,000，還有機會拿走總價破千萬元的多元豪禮！

ROG Phone 5s採用全球最新Qualcomm® Snapdragon® 888 Plus 5G處理器，效能大幅提升25%！6.78吋144Hz/1ms AMOLED螢幕的原生觸控採樣率更達到360 Hz，兼具流暢執行能力、完美呈現華麗畫面，讓玩家宛如開外掛般戰無不克！獨家AirTrigger 5支援「超音波觸控鍵」、「體感感測器」、「風扇專用鍵」與「後置觸控鍵」；超音波觸控鍵支援同處、同時兩種手勢指令，玩家可隨喜好自訂技能組，遊戲操縱更直覺順手！

遠傳在5G關鍵的3.5GHz頻段擁有連續80MHz大寬頻與絕佳位置，加上原有的優質4G頻譜，為消費者打造頭等4G+5G跨頻共享網路體驗。ROG Phone 5s支援遠傳主要頻段，玩家快把握5G週年慶的難得機會，用超值的價格搭配頭等5G網速，享受馳騁沙場的暢快感受！