聯想、華為在台推新款平板電腦 搶振興五倍券開學商機

搶攻開學與「振興五倍券」商機，聯想、華為今（13）日紛紛宣布在台推出新款平板電腦，售價從12,990元至14,990元，預計九月上市。

華為HUAWEI推出平板新品HUAWEI MatePad 11，採用120Hz更新率全面屏及DCI-P3廣色域，螢幕體驗更優化，搭配新一代觸控M-Pencil手寫筆，使用者可輕鬆切換功能。

華為表示，HUAWEI MatePad 11搭載Harmony OS 2，內建豐富功能，包含全新的介面設計，萬能卡片及底部應用欄設計讓使用者瀏覽APP更便捷，全新智慧多視窗功能可於使用APP的同時處理兩個任務，並且支援4個APP同時應用，透過多屏協同鏡像模式，將筆電螢幕同步到平板上，操作空間無限擴展，大幅提升工作生產力；其四聲道四大振幅揚聲器則為使用者獻上沉浸式的劇院級般震撼影音享受。此外，HUAWEI MatePad 11獲德國萊茵TÜV雙重護眼認證能有效減少藍光，觀看體驗倍感舒適。

HUAWEI MatePad 11採用沉穩曜石灰，建議售價14,990元，9月24日正式在台上市。

此外，聯想表示，Lenovo即將於9月15日上市Tab P11 Plus平板，對準學生的需求，也能成為大學生或小資族居家學習及工作利器，以超輕薄機身搭載MediaTek Helio G90T八核心處理器，提供快速強大的效能。另外IdeaPad系列的指定筆電，也可下載學習軟體Smart Learning智慧學習軟體，以幫助學童能夠輕鬆應付遠距離學習的需求。

現今的消費者不再僅需要單一功能的3C產品，儘管學生及上班族在疫情當中，最常需要使用平板或電腦的3C功能，除了遠距離學習及工作以外，遊戲、追劇等娛樂需求也不能忽視。Lenovo全新的Tab P11 Plus平板，就能滿足多方面的需求，不僅擁有2K高解析度的11吋IPS顯示器，更配備了4x喇叭及Dolby® Atmos®音效認證，能夠透過最佳化喇叭體驗及立體聲環繞音效，帶來更優質的影音體驗。

聯想Tab P11 Plus平板即將於9月15日正式上市，建議售價為12,990元。

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