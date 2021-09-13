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南科上半年營業額4800多億 疫情中較去年同增加超過3成
南科管理局下午公告2021年上半年營業額達4860.64億元，疫情中突破成長，較去年同期增加31.74%，園區主要產業積體電路、光電產業都雙位數成長，園區大廠加大資本支出，加深南科投資力道，亮眼表現展現南科蓬勃發展動能。
積體電路產業受惠全球半導體供不應求及漲價效應，全球通訊、高速運算等先進晶片持續帶動相關需求，加上最先進5奈米製程產能持續放量，南科半導體產值已「高速起飛」，營收達3186.95億元，較去年同期成長38.40%；光電產業因宅經濟發威，IT、電視面板需求熱絡，面板產業終結往年產值負成長走勢，迎來史上少有產業循環期高峰，市場價格上漲、出貨量增加等利多加持，營收上半年1257.81億元，成長達30.79%；精密機械產業原受疫情影響需求衰退，因台灣、大陸馬達、汽車、加工機市場逐步復甦，且半導體及電子產品持續擴產，帶動相關設備需求，營收成長已回升到20.12%；南科長期發展的生技產業營收成長率也有14.76%。
南科上半年出口金額2530.44億元，較去年同期成長7.88%；因受惠5G、高效能運算等市場需求帶動，積體電路出口1302.19億元最大宗，占南科出口比重達55.01%，成長0.92%；另受惠宅經濟商機，出口比重居次者光電產業，出口金額為1008.32億元，占南科出口額比重約33.39%，成長率達28.76%。
南科上半年有效核准廠商246家，新引進10家，較去年成長42.86％；新引進廠商投資金額48.24億元；下半年5奈米晶圓廠投入量產在5G、高速運算、先進製程與物聯網等強勁需求驅動下，預估全年將持續成長。
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