貓奴看過來 宏達電VR助陣線上展覽
宏達電以虛擬實境技術（VR）打造的Step into Cat Art「走進喵次元」線上展，將於17日全球開展，首波開放「貓斯汀大教堂」、「古典肖像貓」等四大主題展區，為全世界貓奴打造CAT ART元宇宙。
全球首創虛擬CAT ART展覽Step into Cat Art 「走進喵次元」貓．美術館線上展17日起全球開展，已於KKTIX、udn售票網開放售票，為全世界貓奴打造CAT ART元宇宙；首波開放四大主題展區「貓斯汀大教堂」、「古典肖像貓」、「貓體之美」及「交流的貓藝術」，展現中西合璧的喵畫世界。
宏達電表示，旗下Viveport與山本修共同推出的線上展為觀展者打造CAT ART元宇宙，用手機或電腦就能進入，若以VR裝置加入能體驗沉浸式藝術饗宴。
元宇宙（metaverse）一詞是由科幻作家史蒂文森（Neal Stephenson）於1992年所創，意指在共享的線上世界，可以讓許多使用者互動、消費，甚至可能工作。
CAT ART作者山本修表示，大約在一年前，聽到有人提議在VR世界中重現CAT ART時，他不太能想像會是什麼畫面；當他看著Step into Cat Art走進喵次元逐漸構築成型，成果遠超出想像。
此外，山本修老師也特別為貓．美術館線上展設計全新「貓娜麗莎」系列App 圖示，只要於任一平台購票並加入Viveport會員即可自由下載並更換運用。
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