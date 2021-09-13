iPhone變相漲價？公平會：審查重點在市占率

針對蘋果手機遭質疑變相漲價的議題，公平會今（13）日表示，若接獲檢舉，本案的審查重點應會放在蘋果的市場地位、市占率，判斷是否已構成獨占，從而令消費者被迫接受等情形。

消基會今日召開記者會表示，蘋果手機iPhone的電源連接線、有線耳機、影像設備轉接器等配備，皆為自訂規格，然而去年起購機取消提供配件的做法，可能涉及不當利用其寡頭市場力量、變相漲價，將函請公平會調查。

公平會回應指出，截至今日中午為止，尚未收到相關的檢舉案。

公平會表示，無論未來檢舉內容為何，最主要的審查項目將會是蘋果的市場地位，根據《公平交易法》規定，所謂的獨占，指事業在相關市場，處於無競爭狀態，或具有壓倒性地位、可排除競爭的能力。

公平會表示，由於事業市占率未達50%的情況下，依法可排除認定為獨占，因此市占率是未來判斷的重要因素。

公平會表示，在一般市場機制之下，事業當然有權自行決定價格與交易條件，但是若事業的市場地位過於強勢，令消費者沒有選擇，只能被迫接受事業決定的價格與交易條件，涉有濫用市場地位的行為，這就會是公平會需要介入、瞭解調查的情形。