遠傳friDay影音 獨家上架《鬼滅》舞台劇多視角版

5G服務讓影視娛樂內容產製、技術有了更多空間，遠傳friDay影音自5G開台時推出明星多視角功能，引進韓流娛樂多視角內容，也持續與國際夥伴合作，舉辦多場跨國多視角直播演唱會。追求創新突破的遠傳friDay影音再次出擊！今（13）日宣布與日本DOCOMO攜手合作，獨家上架《鬼滅之刃 舞台劇》的多視角版本，觀眾可使用遠傳friDay影音多視角功能觀看，自由選擇喜愛的演員視角，清晰細賞演員的傳神演出，感受舞台上的動態表現！

《鬼滅之刃》動畫影劇已成為最受歡迎的動畫作品，風靡各年齡層觀眾，這回《鬼滅之刃 舞台劇》首度來台，要帶給喜愛鬼滅之刃的台灣觀眾全新的觀賞體驗，全劇集結眾多年輕演員演出主要角色-鬼化禰豆子、炭治郎和善逸、伊之助。從炭治郎為了拯救意外變成鬼的妹妹禰豆子，與「水柱」第一次相遇的開頭篇章開始，男演員小林亮太詮釋男主角奮力鍛鍊，通過試驗加入鬼殺隊，並踏上任務的熱血精彩故事。

因應中秋連假到來，遠傳friDay影音也端出與院線同步的強檔電影，吸睛指數超高，包括《自殺突擊隊：集結 搶先版》，爛番茄評價達96%的高分，外媒認證該片極具娛樂性，動作場面浩大、暴力又搞笑，可以說是導演詹姆斯岡恩最棒的作品。《厲陰宅3：是惡魔逼我的搶先版》則是厲陰宅系列的第七部電影，改編自華倫夫婦真實靈異檔案，是華倫夫婦著手處理的1980年代案件重現，喜歡恐怖片作品的觀眾千萬不能錯過！

國片新作則有好評不斷的《複身犯》，由楊祐寧一人分飾六重人格，在複雜的意識空間中找出真凶。故事緣起於一場離奇的意外車禍爆炸，牽扯出駭人聽聞的連環兒童失蹤案件。重點韓影作品則有韓國天團BTS首部成軍崛起紀實電影《BTS崛起傳奇》，時代雜誌公布「網路最有影響力的人物」，更是席捲全球K－pop革命的最前哨軍團。

遠傳friDay影音也上架了下半年最受期待精彩韓劇，包含獨家的《黑色太陽》是收視保證的南宮珉又一力作，描述失蹤的國家情報局精英，在一年後，為了找出誣陷自己真正出賣組織的背叛者，而決心回歸組織後所展開的一系列故事。獨家《紅天機》則集結《來自星星的你》導演張太侑、高顏值CP組合金裕貞、安孝燮，講述進入景福宮的絕世美人女畫工紅天機，和失明但是可以讀懂天空和星座的觀象紅眼男子，以及風流倜儻的亮明大君之間的奇幻愛情古裝劇。《ONE THE WOMAN雙重人生》，由爆紅電影《雞不可失》主角的李荷妮主演，講述一位品行不良的女檢察官，因一場車禍失去了記憶，竟然與自己長相相似的財閥家兒媳交換了人生，展開尋找記憶的故事。