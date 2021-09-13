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LED設備需求強勁 惠特營收連成長13個月

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

LED主要檢測設備廠商惠特（6706）今年以來營運表現成長，以單月合併營收來看，統計至8月為止，該公司月營收已連續成長13個月，主要是受惠下游LED設備需求相當強勁，市場法人看好Mini LED為惠特未來成長主軸、代工業務也可大幅成長，且雷射加工設備及LD測試設備將呈現高速成長態勢，各產品線展望正向，市場看好該公司明年展望樂觀。

業績表現上，以惠特單月營收來看，該公司在去年7月單月營收自2.03億元開始成長，至今年8月為止，單月營收已連續逐月成長達13個月之多，今年8月營收來到5.03億元，累計今年前8個月營收達35.7億元，較去年同期大幅成長73.79%，業績呈現長期成長的趨勢相當明確。

除了台灣的LED廠對設備需求近年提升之外，由於以富采為首的台廠在MiniLED今年出貨具有相當大幅的成長，而中國LED廠在MiniLED領域的產品研發及出貨也急起直追，對LED的相關設備需求動能較台廠更為強勁，因此，據了解，惠特明年上半年相關設備產能已滿載，產能排至明年下半年。也因產能供不應求，惠特正在台中覓地擴廠，進一步擴大設備組裝產能，預計今年內定案。

惠特目前在台中擁有三廠，在中國、日本、韓國、馬來西亞亦有銷售代理商。此外，在中國廈門、馬來西亞設有代工廠，主要因應富采投控底下的晶電及OSRAM的業務。

市場法人也指出，由於LED的晶粒尺寸小，一片2-4吋的晶圓即有數萬顆的晶粒，因此，檢測時間長，廠商對檢測機台的效率要求高，提高產業的技術門檻高。惠特核心技術在6吋以下晶片的檢測、挑選。該公司除銷售設備給LED晶粒廠外，同時以代工檢測模式與客戶合作，在此模式下可更穩固公司的龍頭地位。

LED 營收

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