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Ride or Die！宏碁打造澳職業賽車數位平台

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導
宏碁2017年起贊助澳洲超跑賽車團隊Brad Jones Racing，提供旗下Predator及ConceptD系列電腦，打造數位平台提供賽車所需的運算技術、數據整合及創新設備。圖／宏碁提供
宏碁2017年起贊助澳洲超跑賽車團隊Brad Jones Racing，提供旗下Predator及ConceptD系列電腦，打造數位平台提供賽車所需的運算技術、數據整合及創新設備。圖／宏碁提供

宏碁（2353）積極打造多元生活風格品牌，推動在不同領域的跨界整合，更自2017年起贊助澳洲超跑賽車團隊Brad Jones Racing，提供旗下Predator及ConceptD系列電腦，打造數位平台提供賽車所需的運算技術、數據整合及創新設備，以先進的技術能力，助力車隊達成毫秒之差的速度推進。

賽車是一場團隊的運動，賽道場上，除了頂尖的賽車選手之外，背後的IT設備、資訊技術及數據資料等統整分析，更是發揮最大效益。隨著賽事的累積，數據量及物理技術等複雜度與日俱增，先進的IT設備將提供賽車團隊事半功倍的效益。宏碁旗下產品Predator及ConceptD能同時進行大量數據彙整、串流、分析、零件進化及車型組裝設計，為賽隊建立全方面的資料庫及洞察，協助車手在排位賽時爭取最佳起跑位置、輪胎抓地力、過彎表現、空氣阻力或車輛性能表現上，皆能專注於每個零件、細節、效能，追求十分之一秒的速度極限，更是取得致勝秒數的重要關鍵。

宏碁大洋洲銷售總監Rod Bassi指出，身為一個賽車迷，了解在賽車運動之中，設備研發及創新的突破將提高性能表現；我們很高興能夠身為Brad Jones Racing的合作夥伴，並透過旗下不同系列的電腦產品，應用技術創新將賽車每一個零件發揮極致效能，得以在賽道上因應任何挑戰。

Brad Jones Racing團隊創辦人Brad Jones提出，我們的賽車手在每一場賽事之中都以超越自我的極限提升速度的展現，每一毫秒的差距都足以讓車隊贏得勝利。因此，我們很感謝宏碁公司能提供先進的創新設備，大幅提升數據及技術的準備工作；現在，我們的團隊只需專注於一件事，就是速度。

宏碁2017年起贊助澳洲超跑賽車團隊Brad Jones Racing，提供旗下Predator及ConceptD系列電腦，打造數位平台提供賽車所需的運算技術、數據整合及創新設備。圖／宏碁提供
宏碁2017年起贊助澳洲超跑賽車團隊Brad Jones Racing，提供旗下Predator及ConceptD系列電腦，打造數位平台提供賽車所需的運算技術、數據整合及創新設備。圖／宏碁提供

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