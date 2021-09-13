華為推MatePad 11搭載S865處理器 第二代手寫筆也亮相

華為HUAWEI今（13）日推出平板新品HUAWEI MatePad 11，採用120Hz更新率全面屏及DCI-P3廣色域，流暢出色的螢幕體驗更優化，搭配新一代具隱身觸控M-Pencil手寫筆，使用者可輕鬆切換功能並盡情釋放靈感，9月24日正式在台上市。

HUAWEI MatePad 11搭載Harmony OS 2，內建豐富功能，包含全新的介面設計，萬能卡片及底部應用欄設計讓使用者瀏覽APP更便捷，全新智慧多視窗功能可於使用APP的同時處理兩個任務，並且支援4個APP同時應用，透過多屏協同鏡像模式，將筆電螢幕同步到平板上，提升工作生產力；其四聲道四大振幅揚聲器則為使用者獻上沉浸式的劇院級般影音享受。此外，HUAWEI MatePad 11獲德國萊茵TÜV雙重護眼認證能有效減少藍光，建議售價$ 14，990。

HUAWEI MatePad 11配備7nm製程的高通Snapdragon865處理器，處理文件、玩遊戲或看影片時都更穩定流暢；支援Wi-Fi 6，加強信號，提升覆蓋率，上傳下載皆十分敏捷快速。配備升級的天線佈局和多項先進的天線技術，無論是雙手握持使用，還是在搭配手寫筆和鍵盤使用時，HUAWEI MatePad 11 的信號一樣流暢穩定。

華為第二代M-Pencil手寫筆，軟硬體全面優化，水晶筆尖與全新抗指紋塗層處理，六棱圓潤造型握感舒適，盡顯書寫科技質感；持握區隱身觸控，按兩下即可輕鬆切換橡皮擦與筆刷，4096級精準壓感、2 ms低延遲。

華為自研的更新率自適應技術加強省電能力，一次充滿電便可支援長達12小時的1080P影片播放。華為為回饋消費者長期支持，9／24（五）至9／30（四）期間，凡於華為品牌店或燦坤／順發指定門市購買，即可享有多重超值好禮！