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iPhone 13上市 將助蘋果搶占今年5G手機逾三成市場

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
根據研調機構Counterpoint Research 的最新智慧手機出貨量預測，Apple 的 iPhone 12 和即將推出的 13 系列設備將在2021年第4季度將全球5G出貨量飆升至近2億部，從而幫助2021年的總出貨量增長至6.05億部。（美聯社）
根據研調機構Counterpoint Research 的最新智慧手機出貨量預測，Apple 的 iPhone 12 和即將推出的 13 系列設備將在2021年第4季度將全球5G出貨量飆升至近2億部，從而幫助2021年的總出貨量增長至6.05億部。（美聯社）

根據研調機構Counterpoint Research 的最新智慧手機出貨量預測，Apple 的 iPhone 12 和即將推出的 13 系列設備將在2021年第4季度將全球5G出貨量飆升至近2億部，從而幫助2021年的總出貨量增長至6.05億部。

去年，蘋果的iPhone 12占全球所有5G智慧手機出貨量的24%，儘管在10月晚些時候推出。今年，隨著 iPhone 13的提前發布以及對 iOS 的持續強勁需求，Counterpoint Research認為蘋果占全球5G出貨量將達33%。

美國市場將再次成為全球最大的出貨量驅動因素，Counterpoint Research認為，即使 iPhone 13沒有任何突破性新功能，升級的需求也會很大，因為有眾多 iOS將進入換機周期。

Counterpoint Research認為，將上述所有因素與我們去年看到的不錯的定價驚喜結合起來，蘋果可能會在美國安裝基數方面達到一個重要的里程碑，其中 Android 的份額已經流失到 iOS，目前約為 44%。強勁的假期、經濟復甦、新冠肺炎疫情進一步緩解以及庫比蒂諾持續推動隱私和服務，肯定足以推動平衡對蘋果有利。

蘋果 智慧手機

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