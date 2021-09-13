台積電8月營收亮麗 法人估本季EPS約逾5.8元

台積電（2330）公布8月營收1,374.27億元，月增10.33%後，法人圈不僅預估9月營收將會持續向上，且在晶圓代工產能吃緊，晶圓代工價格向上趨勢不變下，看好本季每股稅後純益（EPS）有望將交出約逾5.8元的好成績。

分析師指出，台積電8月營收月增10.33%，依先前法說會宣布的第3季財測，營收約介於146~149億美元間，以新台幣27.9元兌1美元為基準，預估新台幣營收計算約4,073~4,157億元，季增9.45%~11.70%，由此推估，台積電9月營收約1,453~1,537億元，月增5.73~11.84%，有機會創高。

由於現在晶圓代工訂單能見度高，所以市場看好台積電將可順利達到財測目標。台積電看好第3季各產品線皆呈現成長，成長主要包括HPC、智慧手機和Automotive。

毛利率方面，雖然7nm和5nm投片增加，及新台幣升值，且產能利用率維持高檔，預估台積電全季毛利率將較上季增加0.5個百分點左右，EPS將約逾5.8元。

法人機構表示，台積電是現在擁有10nm以下高階製程的唯一純晶圓代工廠，良率又高於競爭對手，高階產能全球最多，競爭力優於同業，全年美元營收的年成長目標大於20%，所以下半年營收將會逐季走高。