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Delta疫情襲台股 雙G ETF衝績效提升資產保護力

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

中秋連假將至，市場觀望氣氛濃厚，台股恐持續量縮整理格局。法人表示，本周關注蘋果新品發表，有望提振電子股表現，以定期定額兼顧進攻與防守特性的ETF，增加資產的抗震力。

上周美股轉為高檔震盪，加上台灣本土疫情升溫，台股回升至前波高點附近後，逢高檔獲利了結賣壓，全周小跌0.24%，收17,475點。

觀察市場受矚目、受益人數最多的10大ETF，截至今年9月10日，績效以國泰台灣5G+（00881）表現最佳，今年以來報酬率達20.39%，是台股中結合5G、半導體、電動車等熱門趨勢的ETF，在需求推動下，其表現更勝富邦台50（006208）、元大台灣50（0050）。

高股息ETF部分，國泰永續高股息（00878）今年以來報酬率達16.32%，更勝過元大高股息（0056），並完成100%填息的紀錄，讓投資人股息、價差兩頭賺。

剩餘的四檔ETF都是今年才發行的主題式ETF，包括中信關鍵半導體（00891）、中信中國高股息（00882）、富邦越南（00885）、國泰智能電動車（00893)，可見台股股民對主題式ETF的接受度相當高。

國泰投信表示，8 月在國內當沖稅可否延續及美國購債政策等不確定因素干擾下，台股呈現價跌量縮格局，而8 月下旬在台積電漲價利多帶動下指數開始強勁反彈，半導體類股和金融股引領大盤V 型反轉。

整體而言，聯準會釋出偏鴿派訊息，消弭市場疑慮，市場資金仍然寬鬆，而台股在各項基本面數據皆表現良好，手機、伺服器與汽車強勁需求將帶動半導體與電子零組件延續缺貨與漲價潮，加上蘋果新機本週即將發表，有望帶動蘋概股表現，而國泰台灣5G+(00881)成分股中達75%屬蘋果供應鏈，可望跟著受惠。

此外，Delta變種病毒入侵提高警戒，導致台股出現震盪，法人建議，可提升高股息配置，如國泰永續高股息(00878)，產業配置以電腦及週邊設備與金融保險業為主，在台股止跌回升之際，主要成分股亦穩步向上，其攻守兼備特性，有利提升資產保護力。

高股息 台股 ETF

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